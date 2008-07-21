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Yaşam

100 soruda sivil toplum

ÇYDD Başkanı Saylan’ın, kendi deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı ‘100 Soruda Sivil Toplum’ adlı kitap yayınlandı.

21 Temmuz 2008 03:00

ÇYDD Başkanı Saylan’ın, kendi deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı ‘100 Soruda Sivil Toplum’ adlı kitap, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayınlandı.

Uzun bir süreden bu yana ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) Genel Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ‘100 Soruda Sivil Toplum’ adlı yeni kitabı yayınlandı. Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan kitap, 100 soru ışığında sivil toplumla ilgili temel sorunlara cevap arıyor. Bu çalışmayı 40 yılı aşkın sivil toplum deneyimi ışığında kaleme aldığını ifade eden Saylan, sivil toplum çalışanlarına şöyle diyor:

“Ben bu işe "çılgın projeler" diyorum. Kafayı takıp hep projeyi düşünmek çok işe yarar. Hakkari kilimleri bir örnek, herkese de anlatıyorum. 12 bin kilimi her yıl pazarlasak, bin kadına biz sürekli bir iş sağlamış oluruz. Bin kadın kendi kendisini sigortalasa evinde bir kere bir kimlik kazanacak, cebinde üç kuruşu olacak. Siz Hakkari'nin kalkınması için dört tane bacalı fabrika kurayım derseniz, milyonlarca liralık yatırım yapacaksınız. Burada, hiç yatırım yapmadan, dört tane bacalı fabrika kurmuş gibi olacaksınız. "İstihdam yaratan KOBİ kurdum" derseniz, on kişilik yüz tane KOBİ kuruyorsunuz! Sivil toplum örgütünde çalışacak bir insanın, bu tip hedeflerinin olması, bilinçli olması, kendini geliştirmesi gerektiğine inanması şart. Hayatta, plansız hiçbir şey olmaz!"

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