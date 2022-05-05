'100 seks işçisiyle sınırsız seks': Nevada'nın tartışmalı Seks Adası organizasyonu bugün başlıyor

ABD'nin Nevada eyaletinde müşterilerine 100 seks işçisiyle ''sınırsız seks'' imkanı sunan 'Seks Adası', ülkede gündem oldu.

Organizasyon, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Las Vegas'ın dışında adresi paylaşılmayan bir lokasyonda yapılacak.

Good Girls Company tarafından gerçekleştirilen organizasyon için 50 bilet satıldı. Biletlerin fiyatı 4 bin 500 dolar olarak belirlenmişti.

Seks Adası'nın web sitesinde tüm çalışanlara cinsel yolla bulaşan hastalık testleri yapıldığı belirtildi.

4 günlük tatilde ayrıca müşterilerin ata binebileceği, hologramlı bir konsere ve kumarhane turlarına katılabileceği belirtildi. Bilet kapsamında müşteriler bir helikopter turuna da katılacak.

Organizasyonun geçen senelerde üst üste iptal edilmesi, bu sene de gerçekleşmeyebileceği konusunda şüphe yaratmıştı.