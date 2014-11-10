100 saniyede dünya turu



1962 yılında kurulan Deutsche Welle Türkçe Servisi, uzun yıllardır sürdürdüğü radyo ve internet yayınlarının yanı sıra son yıllarda video üretimine de ağırlık veriyor.

Bilişim, gezi, lifestyle, kültürel ve sosyal konulara dair hazırlanan görüntülü haberlerimize bir süredir web sayfamız ve dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube üzerinden ulaşılabiliyordu.

DW Türkçe ekibi, görüntülü haberlerine Web TV formatında günlük haber yayınını da kattı.

Radyo yayınlarında Türkiye'de ciddi partnerlerle çalışan DW, görüntülü haber ve Web TV alanında da dileyen Türk medya kuruluşlarıyla paylaşıma açık.

Hizmetlerimizden yararlanmak isteyen, haber metinlerimiz, sesli ve görüntülü dosyalarımızı kullanmak isteyenler için e-posta adresimiz: turkish@dw.de.