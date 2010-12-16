-100 MİLYON DOLAR BÜTÇELİ MEVLANA FİLMİ KONYA (A.A) - 16.12.2010 - Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi konu alan 100 milyon dolar bütçeli ''Diyar-ı Aşk: Esans'' filmi için Antalya'da 300 bin metrekarelik dev bir alana, orijinaline uygun olarak 13. yüzyıl Konya'sı kurulacak. ''Diyar-ı Aşk: Esans'' filmi için Dedeman Konya Otel'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya,filmin yönetmeni ve senaristi Mustafa Altıoklar, kardeşi olan yapımcı Mehmet Altıoklar, Setaş İnşaat Genel Müdürü ve Proje Yapımcısı Nalan Soygüder Erdoğan, Proje Danışmanı Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler, SÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Alkan ile Diyar-ı Aşk kitabı yazarı Melahat Üzülmez katıldı. Setaş İnşaat Genel Müdürü ve Proje Yapımcısı Nalan Soygüder Erdoğan, filmin ''Diyar-ı Aşk'' projesinin bir parçası olduğunu, bu projeyle kalıcı bir şehir kurulacağını söyledi. 300 bin metrekarelik dev bir alan içerisinde 13. yüzyıl Konya'sının yaşatılacağı ''Diyar-ı Aşk'' olarak adlandırılan bu şehrin dünyada örnek olacağına inandıklarını bildiren Erdoğan, dünyaya kapılarını ''Diyar-ı Aşk: Esans'' filmiyle açacak olan şehirde filmi izleyenlerin, kahramanların yaşadığı mekanları görme fırsatı bulacağını dile getirdi. Şehrin Antalya'ya kurulacağını ifade eden Erdoğan, ''Bildiğiniz gibi Antalya'ya yılda ortalama yerli ve yabancı 10 milyon turist gelmektedir. Bu nedenle projede, Antalya ön plana çıkarılmıştır'' diye konuştu. Erdoğan, film gelirlerinin Mevlana ve Şems Vakfı'na hibe edileceğini sözlerine ekledi. -100 MİLYON DOLAR BÜTÇE- Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın kardeşi ve filmin yapımcılarından Mehmet Altıoklar da filmin bütçesi hakkında bilgi verirken, ''Türk sinema tarihinin en büyük bütçeli filmini çekeceğiz. 300 bin metrekare alanda kurulacak plato şehir için 90, filmin prodüksiyonu için de 10 milyon dolar bütçe öngörüldü. Çok önemli dünya starları ile görüşüyoruz. En az bir dünya starını bu filmde oynatmayı düşünüyoruz'' diye konuştu. Proje danışmanı Prof. Dr. Ahmet Alkan ise 9 ayda tamamlanacak projenin dünyada bir ilk olacağını, şehrin içerisinde, Mevlana Evi, Medrese, Han, Bedesten, İplikçi Cami gibi anıtsal yapıtların bulunacağını söyledi.