100 milyon TL'lik korsan kitap ele geçirildi

İstanbul Valisi Muammer Güler, 1.5 milyon korsan kitabın ele geçirildiği operasyona ilişkin ''Bu resmen fikir ve emek hırsızlığıdır'' dedi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde, son 3 günde ele geçirilen korsan kitaplarla ilgili basın açıklaması yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Güler, ''Son 3 günde yapılan operasyonlarda 2009 yılında ele geçirilen toplam kitap sayısı kadar korsan kitap bir seferde ele geçirildi. Korsan kitapların piyasa değeri 10 milyon TL'ye eşit. Bunların gerçeklerinin değeri 100 milyon TL'ye eşit. Bu resmen fikir ve emek hırsızlığıdır'' dedi.