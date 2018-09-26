100 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, banka şubesinden ve iş insanlarından yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı suçlamasıyla ortadan kaybolduktan sonra İzmir’de yakalanan banka müdürü A.İ. ile 3 kişinin ardından, 4 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 8’e yükseldi.

Alanya’da geçen Cuma günü müdürlüğünü yaptığı banka şubesinden ‘Bir müşteri ziyaretine gidiyorum’ diyerek ayrılan A.İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada A.İ.\'nin ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum’ diyerek bazı döviz büroları ile iş insanlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı ileri sürüldü. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de A.İ.’nin yakalanması çalışma başlattı.

KAFEYE BASKINDA YAKALANMIŞTI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ekip kuran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, A.İ.\'nin İzmir’de olduğu bilgisine ulaştı. A.İ.\'nin, İzmir\'in Torbalı ilçesinde amcası İ.İ.’nin yanında olduğunu tespit eden polis, araştırmalarını bu yönde sürdürdü. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fiziki takibin ardından A.İ.\'nin Yunanistan\'a kaçmak için A.Y.O. ile buluşacağını tespit etti. Önceki gün Torbalı’daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler A.İ., amcası İ.İ., kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen A.Y.O. ve A.G.’yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda TL, döviz ve tabanca ele geçirildi.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, Alanya polisi tarafından ilçeye getirildi. 4 şüphelinin işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında M.A., C.T., Y.G. ve S.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.