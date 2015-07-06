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Kültür-Sanat

100 milyon satan Rihanna rekor kırdı

Rihanna, 'Hayata dair bütün planlarımı gerçekleştirdiği için tanrıya şükürler olsun' dedi

06 Temmuz 2015 10:58

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, müzik tarihinde en çok dijital single satmayı başaran isim oldu ve kendisinden sonra gelen Taylor Swift ve Katy Perry gibi çok satan müzisyenleri geride bıraktı.

27 yaşındaki şarkıcı, dijital ortamda 100 milyon single sattı. Popçu Taylor Swift 88 milyon satışla ikinci, Katy Perry ise 79 milyonla üçüncü oldu.

Instagram hesabından hayranlarıyla heyecanını paylaşan Rihanna, "Hayata dair bütün planlarımı gerçekleştirdiği için tanrıya şükürler olsun" diye yazdı.

Son 10 yıldır bu listede yer alan ancak hiç birinci olamayan Rihanna'nın son şarkısı BBHMM ise şimdiden bir milyon kopyaya yakın satmış durumda.

Ödülü veren RIAA sözcüsü, "60 yıldır bu ödülü veriyoruz, Rihanna'nın ulaştığı bu rakamı görmedik" dedi.

 

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