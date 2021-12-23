100 milyon liralık otomobil vurgunu yaptılar, akrabalarını bile dolandırdılar!

İstanbul'da otomotiv danışmanlık şirketi aracılığı ile 7 ayda yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerle ilgili şikayetçiler arasında doktorlar, polisler hatta akrabalarının bile olduğu öğrenildi.

İstanbul'da otomobil almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin "Ucuz Otomobil" diye internet sitelerine ilan verdikleri bu şekilde mağdurların kendilerine ulaşmalarını sağladıkları öğrenildi.



Şüphelilerin otomobil ticareti yapmak isteyen kişilere ilk başlarda birkaç araç sağlayarak kâr etmelerini sağladıkları, ardından "Elimizde çok uygun 3-4 otomobil var. İsterseniz bunları size satalım" diyerek teklifte bulundukları öğrenildi.



İlk başlarda kâr eden mağdurların bu teklifi kabul ettikleri şüphelilere paraları göndermelerine rağmen araçları alamadıkları öğrenildi.

Akrabalarını bile dolandırdılar

Polis, yaptığı araştırmada benzer şekilde dolandırılan 20 mağdura ulaştı. Mağdurlar arasında doktor, öğretmen hatta polisler olduğu öğrenildi.



Konya'dan bir mağdurun filo almak için şüphelilere bir seferde 20 milyon lira para gönderdiği tespit edildi. Yapılan incelemede aynı yöntemle dolandırılan akrabalarının da şüphelilerden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Polis yaptığı operasyonda bir otelde kalan şüpheliler A. G.(43) ile S.C.'yi (39) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.



Şüphelilerin ifadelerinde borçlarını kabul ettikleri, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle mağdurlara araçları teslim edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis şüphelilerin mağdur sayısının artabileceğini belirtti.