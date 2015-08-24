T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

100 metrenin en hızlısı Fraser-Pryce

Pekin’de düzenlenen Dünya Atletizm Yarışması kadınlar 100 metre finalini Jamaikalı Shelly Ann Fraser Pryce 10,76’lık derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

24 Ağustos 2015 20:49


Jamaikalı Shelly Ann Fraser Pryce 100 metre kadınlar finalinde üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Vatandaşı Usain Bolt'un bir gün önce 100 metre erkekler finalini kazanmasının ardından Fraser-Pryce de 2009 ve 2013'ten sonra bir kez daha altın madalyayı aldı. 28 yaşındaki atlet unvanını da korumuş oldu.

Fraser-Pryce 10,76'lık derecesiyle kazanırken Hollandalı Dafne Schippers'ı geride bıraktı (10,81). Bu arada Schippers 2005'te üçüncü olan Fransız Christina Arron'dan sonra Dünya Atletizm Şampiyonası 100 metre finalinde madalya alan ilk Avrupalı kadın atlet oldu.

ABD'li Tori Bowie ise 10,96'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Fraser-Pryce Dünya Şampiyonalarındaki 6'ncı altın madalyasını kazandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PekinDünya Atletizm YarışmasıJamaikalı Shelly Ann Fraser PryceShelly Ann Fraser PryceUsain BoltFraser-PryceHollandalı Dafne SchippersSchippersFransız Christina ArronDünya AtletizmAvrupalıTori BowieDünyaDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24