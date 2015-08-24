100 metrenin en hızlısı Fraser-Pryce



Jamaikalı Shelly Ann Fraser Pryce 100 metre kadınlar finalinde üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Vatandaşı Usain Bolt'un bir gün önce 100 metre erkekler finalini kazanmasının ardından Fraser-Pryce de 2009 ve 2013'ten sonra bir kez daha altın madalyayı aldı. 28 yaşındaki atlet unvanını da korumuş oldu.

Fraser-Pryce 10,76'lık derecesiyle kazanırken Hollandalı Dafne Schippers'ı geride bıraktı (10,81). Bu arada Schippers 2005'te üçüncü olan Fransız Christina Arron'dan sonra Dünya Atletizm Şampiyonası 100 metre finalinde madalya alan ilk Avrupalı kadın atlet oldu.

ABD'li Tori Bowie ise 10,96'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Fraser-Pryce Dünya Şampiyonalarındaki 6'ncı altın madalyasını kazandı.