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Eğitim

“100 liraya 100 puan” veren hoca görevden alındı

Prof. Kahraman hakkında soruşturma açıldı

09 Temmuz 2017 22:09

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan, öğrencileri bazı vakıflara bağışa zorlayarak dersten geçeceklerini öneren duyuru ile ilgili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman’ın görevden alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün resmi internet sitesinde geçen hafta içinde, Prof. Dr. Gökalp Kahraman imzalı bir duyuru yayımlandı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere hitaben yazılan duyuruda, dersten kalan öğrencilerin devlet vakıflarına yapacakları 100 lira tutarındaki bağışı belgelemeleri durumunda 100 not ile geçebilecekleri bildirildi. Duyuruda ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alanların Dikkatine; Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı’na veya 15 Temmuz şehitleri ve gazileri vakfına veya Kızılay’a 100 lira bağışlayıp, teşvik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler. Prof. Dr. Gökalp Kahraman’ ifadelerine yer verildi.

Dedeoğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman’ın görevinden alındığını, soruşturma açıldığını belirterek, “Öğrenciye ‘vakfa bağış yap dersten geç’ gibi bir yaklaşım, duyuru, olamaz. Üstüne gideceğiz. Ne olduğunu araştıracağız. Bölüm başkanları internet duyurularını siteye kendileri giriyor. Bölüm başkanı hakkında soruşturma açtık, öğreneceğiz” dedi.

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