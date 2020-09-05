100 liralık taksidi ödeyemezse eşeği elinden alınacak!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çoban Celal Dinler'in, 700 liraya anlaşarak 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeği, kalan 5 taksiti ödeyemediği için elinden alınacak. Eşeğine 'Öksüz' adını veren Dinler, "Çobanlık yaptığımda eşeğime ihtiyacım oluyor. Şimdi kalan taksitlerini ödemekte güçlük çekiyorum" diyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Gürmeşe mahallesinde yaşayan 8 çocuk babası Celal Dinler, geçimini çobanlık yaparak sağlıyor. Gündelik çobanlık yapan Dinler, kendisine yardımcı olması için bir eşek satın aldı.



700 lira karşılığında 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeğe 'Öksüz' ismini verdi. 2 ay taksit ödedikten sonra Dinler, 3'üncü taksiti çalışamadığı için ödeyemedi. Taksiti ödeyemediği için eşeğinin elinden alınacağını söyleyen Dinler, hayırseverlerin kendisine yardım etmesi için çağrıda bulundu.