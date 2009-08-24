100 lira taksitli konutlara büyük ilgi

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) bugün İstanbul Kayabaşı'nda dar gelirlilere yönelik aylık 100 lira taksitle satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi olduğu gözlendi.

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı İdari Mali İşler Şube Müdürü Şükrü Sansür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayabaşı projesinde daha önce birinci etapta, kamusal taleplerle birlikte 10 bin konutu sahiplendirdiklerini, bugün ikinci etapla ise 7 bin 588 konutu satışa çıkardıklarını bildirdi.

Bu konutların 504 adedini yoksul gruba, 5 bin 275 adedini alt gelir grubuna ayırdıklarını, bin 809 adedini de sosyal konutların oluşturduğunu ifade eden Sansür, yoksul grubuna ayrılan brüt 47,65 metrekare 1 1 konutların 100 lira taksitle satılacağını söyledi.

Sansür, ''Başvurularda şu an yoksul grubundan para almıyoruz. Çok fazla evrak istemiyoruz. İstanbul'da 3 yıl oturduğuna dair belge ile nüfus cüzdanı fotokopisi yetiyor. Kurada kazananlardan evrak isteyeceğiz'' dedi.

100 lira taksitli konutları almak için başvuran kişilerin hiçbir sosyal güvenlik grubuna tabi olmaması gerektiğini ifade eden Sansür, şu anda gelen evrakları aldıklarını, kurada çıkanları ciddi şekilde inceleyeceklerini kaydetti.

Şükrü Sansür, ''Özellikle yoksul gruba yönelik konutlara ilgi yüksek. 20'nin üzerinde elemanla başvuruları koordine etmeye çalışıyoruz'' dedi.

İstanbul'da 100 lira taksitli konutların satışına ilk olarak Pendik'te başlandığını, Kayabaşı'nın İstanbul'daki ikinci uygulama olduğunu söyleyen Sansür, Türkiye genelinde ise birçok vilayette bu projenin uygulandığını anımsattı.

Şükrü Sansür, ''Bu konutların peşinatsız olması, 100 lira taksitle olması ve TOKİ'nin güvenilirliği halkın konutlara talebini artıyor. Müracaatlarla ilgili TOKİ'nin Halkalı Atakent Satış Ofisi'nin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kartal Yakacık Spor Salonu'nu kiraladık. Vatandaşlarımızı yormamak için müracaatları oradan da alıyoruz'' diye konuştu.

Başvuruların 30 Eylül 2009 tarihine kadar devam edeceğini bildiren Sansür, ''100 lira taksitli konutlarla ilgili ilk gün 500 talep gelir. 30 Eylül'e kadar da en az 8-10 bin talep geleceğini tahmin ediyorum'' dedi.

TOKİ'nin Kayabaşı'nda 100 lira taksitle satışa sunduğu konutların bedeli, 280 ayda, 28 bin lira toplam fiyatla geri ödenecek.

