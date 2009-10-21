100 lira için ninesini öldürdü

Denizli’de mermer ustası 26 yaşındaki Hasan Yörük, para vermeyen anneannesi 76 yaşındaki Ayşe Yörük’ü, cüzdanındaki 100 TL’sini zorla aldıktan sonra döve döve öldürdü.



Hasan Yörük, daha sonra cesedi taşımak için demirci çırağı kardeşi 18 yaşındaki Hakan Yörük’ten yardım istedi. Halının içine sardıkları anneannelerinin cesetlerini ormanlık alana götürüp gömen kardeşler, polisteki çapraz sorguda her şeyi itiraf etti. Polis, iki kardeşin soğukkanlılıkla gösterdiği ormanlık alanda yaptıkları kazıyla Ayşe Yörük’ün tanınmaz haldeki cesedine ulaştı. Çukurdan çıkarılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Sorguları tamamlanan Hasan ve Hakan Yörük kardeşler de Adliye’ye sevk edildi.

