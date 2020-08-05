100 kişiyle temaslı olduğu belirlenen imamda Koronavirüs çıktı; cami iki gün kapatıldı

'nin imamı Ahmet Tıraşçı'ya katıldığı bir düğünde Koronavirüs bulaştığı öne sürüldü. İmam Tıraşçı ile birlikte eşi ve çocuklarına yapılan testler de pozitif çıkarken, görev yaptığı cami 2 gün kapalı tutulduktan sonra dezenfekte edilerek yeniden ibarete açıldı. Ailesiyle birlikte hastanede tedaviye alınan imam Tıraşçı'nın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi'ndeki Dekovil Camisi'nin imamı Ahmet Tıraşçı, Ankara'da katıldığı bir düğünün ardından belirtiler görülmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Tıraşçı ve ailesi Eskişehir'deki hastanede tedaviye alındı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede Tıraşçı'nın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu belirlenerek, bu kişilere Covid-19 testleri yapılmaya başlandı. (DHA)