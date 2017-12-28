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100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta iş aramak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk'in dere yatağındaki zeytinlikte çantası bulundu

28 Aralık 2017 04:29

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta iş aramak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk\'in dere yatağındaki zeytinlikte çantası bulundu. Çantanın bulunduğu alanda polis ve AFAD\'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip genç kızı aramaya başladı.
Yunus Emre Mahallesi\'nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR\'a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi. Ekipler Fatmagül Berk\'i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, Yunus Emre Mahallesi\'nde dere yatağındaki zeytinlikte bir kadın çantası buldu. Yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çantayı incelerken kayıp olarak aranan Fatmagül\'ün kimliğini ve cep telefonunu buldu. Bunun üzerine bölgeye polis ve AFAD\'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Yaşlı adam da bölgeye getirilerek çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalıştı.
Ekipler ellerinde fenerlerle dere yatağı ile çevredeki inşatlarda genç kızı aradı ancak yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalardan bir sonuç çıkmadı. Arama çalışmalarının yarın sabah devam edeceği bildirildi.

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