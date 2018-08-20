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100 kişi kavga etti, 10 kişi yaralandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde iki grubun arasında çıkan ve çevredekilerin de müdahalesi ile ile yaklaşık 100 kişinin dahil olduğu taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

20 Ağustos 2018 18:59

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde iki grubun arasında çıkan ve çevredekilerin de müdahalesi ile ile yaklaşık 100 kişinin dahil olduğu taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.
Olay, Tekkeköy ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ve esnaf da kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 100 kişinin taşlı ve sopalı kavgasına polis ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren olayda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılar hastanede ayaktan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polis kavganın çıkış nedenini araştırıyor.
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