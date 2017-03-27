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Kültür-Sanat

100 kiloluk altın sikke çalındı

100 kilo ağırlığında ve en az 4 milyon dolar değerindeki altın sikke muhafaza edildiği Berlin’deki Bode Müzesi'nden çalındı

27 Mart 2017 21:51

Almanya'nın başkenti Berlin'de onlarca güvenlik sistemiyle korunan Bode Müzesi'nin en nadide eserlerinde biri olan 53 santimetre çapında, üç santimetre kalınlığındaki yüz kiloluk Kanada doları altın sikkenin bu sabah çalındığı açıklandı. Başkent Berlin'in müzelerin bulunduğu adada yer alan Bode Müzesi'ndeki hırsızlık olayıyla ilgili açıklamada bulunan Berlin polisi, olayın yerel saatle 03.20 sıralarında gerçekleştiğini duyurdu.

Hırsızların müzenin tramvay yolu tarafındaki penceresinden içeri girdiğini belirten polis merdiven yardımıyla pencereye tırmanan hırsızların alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra hırsızlığı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Müzeden 100 kiloluk altın sikkenin bir el arabası vasıtasıyla çıkarıldığını kaydeden polis, el arabasının yakındaki tren banliyösünün raylarının üzerinde bulunduğunu açıkladı. Bir kaç şüpheli üzerinden soruşturmayı devam ettirdiğini kaydeden polis, müzede süren inşaatta çalışan kişiler üzerinde durulduğunu aktardı.

 Polis, zırhlı camla koruma altında olan sikkenin nasıl çalındığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Çalınan sikkenin bulunma ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirten Berlin polisi, çalanların ise sikkeyi eriterek piyasaya sürebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

 

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