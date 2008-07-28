100 kalori yakmanın 10 basit yolu

Sizi forma sokmasını beklediğiniz egzersiz programınızı, gün içinde hem de günlük programınızı değiştirmeden küçük bölümler halinde hayata geçirebilirsiniz.



Otomobiller, asansörler, betonlar arasında süren büyük şehir yaşamı, egzersiz için özel zaman ayırmayı gerekli kılıyor. Yine aynı şehir yaşamı, özellikle çalışanlar için, böylesi bir egzersiz programına düzenli zaman ayırmayı zorlaştırıyor. Eğer siz de, kapsamlı bir egzersiz programı için zaman ayıramıyorsanız çözümsüz değilsiniz. Sizi forma sokmasını beklediğiniz egzersiz programınızı, gün içinde hem de günlük programınızı değiştirmeden küçük bölümler halinde hayata geçirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte size küçük zamanlar ayırarak, 100 kalori birden harcayabileceğiniz 10 öneri.



1) Merdiven çıkın



Günlük yaşamınızda mutlaka merdiven yerine asansör kullanıyorsunuz. Durun. Sakın asansöre yönelmeyin. Çünkü hızlı bir şekilde 7 dakika boyunca merdiven tırmanarak, tam 100 kalori yakabilirsiniz. İnerken asansör kullanmanızda bir sakınca yok çünkü size getireceği bir yararı da yok.



2) İp atlayın



Çocukluğumuzun vazgeçilmez oyunlarındandı ip atlamak. Çocukluğunuza dönmeye ne dersiniz? Bunun için bir parça ip yeterli. Boş bir zaman aralığında 10 dakika boyunca saniyede iki kez zıplayarak ip atlamanız, 100 kalori yakmanıza yetecek. Eğer bunu tek ayakla ya da değişik ip atlama versiyonlarını deneyerek yaparsanız daha kolay ve fazla kalori yakmanız mümkün. Yine ip atlayarak salonda tur atmanız da harcadığınız kaloriyi katlar.



3) Koşun



Evinizin koridorunun uzunluğunu ölçün. Size bir mil yani 1852 metrelik bir mesafe gerekiyor. Önce koridorunuzu kaç kez kat etmeniz gerektiğini belirleyin. Sonra bu mesafeyi koşarak tamamlamaya çalışın. Yani özetle 1852 metrelik mesafeyi koşarak tamamlamanız size 100 kalori yakma olanağı verir. Koşarken kollarınızı sallamanız ise yakılan kalori miktarını arttırır.



4) Bisiklet Sürün



10 dakika süreyle hızlı bir şekilde bisiklet sürmeniz size 100 kalori yaktırır. Bisikletiniz yoksa yere uzanarak bacaklarınızla pedal çevirme hareketi yapabilirsiniz. Ancak bu yolu deniyorsanız hızınızın çok yüksek olması gerekir.



5) Tempolu yürüyün



Yaklaşık 15 dakika tempolu olarak bir mil yani 1862 metre yürürseniz 100 kalori yakabilirsiniz. Bu size basit görünebilir. Ancak tempolu yürümek ve aynı tempoyu sürdürmek gerekir. Yavaş yürürseniz kalori yakamazsınız. Tempodan kasıt nabzınızın hızlanması ve vücut ısınızın maksimuma ulaşması...



6) Yoga yapın



25 dakika süresince yapılan yoga hareketleriyle 10 kalori yakmanız mümkün. Bu hareketler için bir yoga DVD’sinden yararlanabilir ya da kitap kullanabilirsiniz. Yoga, hem kalori yakmanıza hem de tüm kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Kaslarınızı geliştirirken dayanıklılığınızı da arttırır.



7) Jimnastik yapın



15 dakika süreyle sanki beden eğitimi dersindeymiş gibi egzersiz yaparsanız, 100 kalori harcarsınız. Sözünü ettiğimiz mekik gibi basit hareketler, eğilip kalkmalar, vücut esnetmeler ve benzerleri. Bunlar aynı zamanda çok kalori yaktıran hareketlerdir. Önemli olan tempolu bir şekilde değişik beden eğitimi hareketleri yapmaktır.



8) Ağırlık kaldırın



35 dakika boyunca 3,5 kilogramlık bir domble yani ağırlıkla yapacağınız çalışma size 100 kalori yaktırır. Ancak ağırlık kaldırırken, belinizin rahat yaslanacağı bir şekilde oturup, belinizi dik tutun. Çünkü ağırlığı vücudunuzla değil kollarınıza vererek çalışmanız gerekiyor.



9) Bahçe işleri



Bahçeniz varsa şanslısınız. Hem zevkli zaman geçirmek hem de eğlenmek için bahçe işleri birebir. Çiçeklerin topraklarını havalandırmak, onları sulamak, kurumuş dallarından ayırmak derken yarım saat uçup gider ve siz tam 100 kalori vermiş olursunuz. Aynı zamanda ruhunuzu dinlendirip tertemiz havayı soluyarak...



10) Mutfakta yemek yapın



Dışarıdan sipariş etmek yerine, kendi yaratıcılığınızı kullanmanızda da yarar var. Mutfakta geçirdiğiniz bir saat yaklaşık 100 kalori yakmanızı sağlar. Hem de üretici olmanın keyfini yaşayarak... Doğranan soğanlar, sebzeler, tencere ve tavaların kaldırılıp indirilmesi, çıkan bulaşıkların yıkanıp bulaşık makinesine doldurulması, sonra yerlerine yerleştirilmesi… Zevkli ve kalori yakıcı eylemler olarak gösteriliyor.





