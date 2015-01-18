100 İslamcı hücre izleniyor



Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) yaklaşık 100 radikal İslamcı hücreyi izliyor. İzlenen grupların üye sayısı 10 ile 80 kişi arasında değişiyor. İzlenen çevreler; ibadet gruplarından, internet üzerinden propaganda yapanlara, bağış toplayanlardan Suriye'den dönen cihatçılara kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor. Bu grupların somut saldırı planı içinde olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Gazetenin haberine göre istihbarat servisi, radikal İslamcıların kendi aralarındaki iletişimi takip etmekte zorlanıyor. Radikal İslamcılar arasındaki iletişim online chat ortamlarından ya da Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar üzerinden yürümüyor. Şahısların kısmen WhatsApp ve Threema gibi cep telefonu uygulamaları üzerinden haberleştiği ifade ediliyor. Buralardaki yazışmalar da güvenlik makamları tarafından takip edilemiyor.

Öte yandan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas IŞİD ile bağlantılı olarak Almanya'da yaklaşık 350 kişinin yargılandığını açıkladı. Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Maas, bu sayının terörle mücadele yasalarının işler olduğunu gösterdiğini ifade ederek, ceza yasasını sertleştirmenin anlamlı olmayacağını söyledi.