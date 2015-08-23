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Dünya
Deutsche Welle

2012'den bu yana, IŞİD saflarında savaşan 100 Alman hayatını kaybetti

2012 yılından bu yana Almanya'dan 700 radikal İslamcının Irak ve Suriye'ye gittiği tahmin ediliyor

23 Ağustos 2015 20:40


Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maizière'in verdiği bilgilere göre, radikal IŞİD örgütü saflarında savaşmak üzere Irak ve Suriye'ye giden her yedi Alman vatandaşından biri hayatını kaybetti. Bakan, "Bild am Sonntag" gazetesine açıklamasında, "Hemen hemen 100 vakanın olduğu biliniyor" dedi. 2012 yılından bu yana Almanya'dan 700 radikal İslamcının Irak ve Suriye'ye gittiği tahmin ediliyor.

Bakan, söz konusu 700 kişinin üçte birinin yeniden Almanya'ya döndüğünü ve yaşamını burada sürdürdüğünü belirtti.

De Maizière, geri dönen IŞİD yanlılarının oluşturduğu tehlikeye karşı güvenlik birimlerinin ellerinde olan ve hukuki olarak kendilerine kullanma hakkı tanınan tüm imkânlarla mücadele ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı, güvenlik kurumlarının sürekli olarak Suriye ve Irak'a seyahatleri engellediğini ve geri dönenler hakkında da hukuki işlem başlattığını ifade etti.

Halihazırda Almanya'da 800 sanığa karşı açılmış 600 soruşturma bulunuyor. Birkaç ay öne yapılan yasal değişiklik sayesinde Alman güvenlik birimleri şiddet eğilimli radikal İslamcıların Ortadoğu'daki çatışma bölgelerine gitmesini engellemek amacıyla kimliklerini ellerinden alabiliyor. Söz konusu kişilerin kimlikleri azami olarak 3 yıl geçerli, kimlik yerine geçen fakat yurt dışına çıkmayı engelleyen bir belge ile değiştiriliyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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