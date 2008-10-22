100 hastadan sadece 7’sine karaciğer nakli yapılıyor

Memorial Hastanesi Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'ndeki törende, ABD'de yaptığı çalışmaları anlattı. Prof.Dr. Kalayoğlu, ABD'de çalıştığı dönemde yaptıkları bir solüsyon sayesinde ameliyatlarda organların dış ortamda bekleme süresini uzattıklarını belirterek, karaciğer nakli yapmak için 80'li yıllarda ABD'de hasta bulamadıklarını söyledi.Organ nakli bekleyen bir insanın ne hissettiğini anlatmak için karaciğer nakli ameliyatı yaptığı sanatçı Sadri Alışık'ın bir şiirini okuyan Prof. Dr. Kalayoğlu, ``Türkiye'de 100 hastadan sadece 7'sine karaciğer nakli yapıyoruz ve 93'ü ölüyor. Artık Türkiye'nin her yerinde organ nakli yapılabiliyor. Bu ameliyatlar hem de çok iyi yapılıyor. Bununla iftihar ediyoruz. Ancak organ bağışı konusunda yeterli düzeye gelinemedi. Organ nakli bekleyenlerin kaderi ölmek olmamalı. Hepimiz çalışalım ve organ bulalım'' dedi. ABD'de, bir yılda bin organ nakli ameliyatının yapıldığını belirten Prof. Dr. Kalayoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Organ nakli hayat kurtarır. Organ yoksa, organ nakli de yoktur. 2008 yılı itibariyle 60 bin insan böbrek bekliyor. Diyaliz ile bunu halletmeye çalışırsak devlet iflas edecek. Oysa dünyada organ bağışı oranı çok yüksektir. Bizde organ bağışının yapılmamasının tek sebebi ise sağlık personelinin donörlerin (organ bağışçısı) teşhisinde ve hastaların organ nakline yönlendirilmesinde duyarlı ve istekli olmamalarıdır. Özellikle halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor.''Prof. Dr. Kalayoğlu dersin ardından, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ile birlikte Nimet Susam'ın çalışmalarından oluşan el sanatları sergisini açtı.