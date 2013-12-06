‘100 gündür açlık grevinde bulunan Vanlı depremzedeler için neler yapılıyor?’

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, konteynırlardan çıkmaları için elektrikleri kesilen, su verilmeyen ve soğukla mücadele etmeye çalışan Vanlı depremzedelerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Cihaner, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Yaşadıkları mağduriyet yüzünden 100 günü aşkın süredir açlık grevinde bulunan yurttaşlarımız için şu ana kadar ne yapılmıştır” diye sordu. Cihaner’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

23 Ekim ve 9 Kasım 2013 tarihlerinde Van’da meydana gelen depremde yaklaşık 600 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 4000 yurttaşımız ise yaralanmıştır. Deprem nedeniyle birçok bina hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Böylesine büyük bir acı yaşayan Van halkının şimdilerde başka bir insanlık dramıyla karşı karşıya olduğu basında yansıyan haberlerde görülmektedir. Bu haberlere göre; depremzedelerin barınabilmesi için kurulan konteyner kentler bir bir boşaltılmakta ve insanlar kış ortasında sokakta bırakılmaktadır. Erciş’te 2 konteyner kentin boşaltılmasısonucu yaklaşık 300 aile mağdur olmuştur. Van’daki yurttaşlarımızdan bize gelen şikayetlere göre; şu anda konteyner kentte kalanların, yerlerini boşaltması için insanlık dışı uygulamayla suların kesildiği, elektrik verilmediği, ısınma ihtiyaçlarının sağlanamadığı iddia edilmiştir.

“Barınma imkanı olmayan kaç depremzede var”

.Depremden sonra Van’da kaç konteyner kent kurulmuş, kaç yurttaşımız bu konteyner kentlere yerleştirilmiştir?

.Kurulan konteyner kentlerin kaçı boşaltılmıştır, kaçı kullanılmaktadır?

. Boşaltılan konteyner kentlerden ayrılmak durumunda kalan yurttaşlarımız nerelere yerleştirilmişlerdir? Barınma imkanı bulamayan kaç depremzede vardır?

. Konteyner kentleri boşaltmak istemeyen depremzedelere yönelik insani olmayan uygulamaların yapıldığı (elektrik ve suyun kesildiği, ısınma ihtiyaçlarının karşılanmadığı) iddiaları doğru mudur, doğruysa sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır?

.Yaşadıkları mağduriyet yüzünden 100 günü aşkın süredir açlık grevinde bulunan yurttaşlarımız için şu ana kadar ne yapılmıştır?