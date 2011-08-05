-100 GÖÇMEN AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜ ROMA (A.A) - 04.08.2011 - Libya'dan kaçan mültecileri taşıyan küçük bir teknede 100 kadar kişinin açlık ve susuzluktan öldüğü bildirildi. İtalyan Ansa ajansının haberine göre, İtalya'nın Laümpedusa adasına gelen teknedeki trajediden kurtulan Faslı bir kadın göçmen, küçücük tekneye 300 kişi bindiklerini, ancak çoğu kadın yüz kadarının hayatta kalmayı başaramadığını ve erkeklerin cesetleri denize atmak zorunda kaldıklarını anlattı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Libya'dan kaçan Afrikalı işçileri taşıyan 20 metrelik teknede 36 saati aşkın süre seyahat eden göçmenler açlık ve susuzluktan öldüler.