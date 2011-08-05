T24 LogoT24 Logo
Dünya

100 GÖÇMEN AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜ ROMA (A.A)

05 Ağustos 2011 00:40

-100 GÖÇMEN AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜ ROMA (A.A) - 04.08.2011 - Libya'dan kaçan mültecileri taşıyan küçük bir teknede 100 kadar kişinin açlık ve susuzluktan öldüğü bildirildi. İtalyan Ansa ajansının haberine göre, İtalya'nın Laümpedusa adasına gelen teknedeki trajediden kurtulan Faslı bir kadın göçmen, küçücük tekneye 300 kişi bindiklerini, ancak çoğu kadın yüz kadarının hayatta kalmayı başaramadığını ve erkeklerin cesetleri denize atmak zorunda kaldıklarını anlattı. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Libya'dan kaçan Afrikalı işçileri taşıyan 20 metrelik teknede 36 saati aşkın süre seyahat eden göçmenler açlık ve susuzluktan öldüler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24