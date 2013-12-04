100 Euro'ya Picasso tablosu

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Opera Şapkalı Adam" isimli 1 milyon dolar değerindeki tablosu, Paris'teki Sotheby's müzayede evinde Lübnan'daki antik bir kente yardım toplamak için düzenlenen çekilişte büyük ödül olarak sunulacak. Çekişilin biletleri 100 euro'dan satışa çıkarıldı.

Picasso tablosu Tire'yi kurtaracak

"UNESCO’nun Dünya Mirası Şehirler" i arasında bulunan Lübnan’ın Tire kenti için, yardım organizasyonları yapan Uluslararası Tire’yi Kurtarma Derneği, piyango çekilişi düzenleyecek. Biletleri 100 euro'ya satışa sunulan çekilişin talihlisi 1 milyon dolarlık Picasso tablosunun sahibi olacak



1picasso100euros.com adresinden satışa sunulan 50 bin biletten 40 bini şimdiden satıldı. Picasso'nun tablosunun sahibini belirleyecek çekiliş 18 Aralık'ta düzenlenecek.



Yardım kampanyası; Tire kentinde, kadın, çocuk ve engellilere iş imkanı sağlamayı hedefliyor.