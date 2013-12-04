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Kültür-Sanat

100 Euro'ya Picasso tablosu

Pablo Picasso'nun 1 milyon dolar değerindeki tablosu Lübnan'daki antik bir kente destek vermek amacıyla düzenlenen çekilişte büyük ödül olacak

04 Aralık 2013 19:49

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Opera Şapkalı Adam" isimli 1 milyon dolar değerindeki  tablosu, Paris'teki Sotheby's müzayede evinde Lübnan'daki antik bir kente yardım toplamak için düzenlenen çekilişte büyük ödül olarak sunulacak. Çekişilin biletleri 100 euro'dan satışa çıkarıldı.

 

Picasso tablosu Tire'yi kurtaracak

 

"UNESCO’nun Dünya Mirası Şehirler" i arasında bulunan Lübnan’ın Tire kenti için, yardım organizasyonları yapan Uluslararası Tire’yi Kurtarma Derneği, piyango çekilişi düzenleyecek. Biletleri 100 euro'ya satışa sunulan çekilişin talihlisi 1 milyon dolarlık Picasso tablosunun sahibi olacak
     
1picasso100euros.com adresinden satışa sunulan 50 bin biletten 40 bini şimdiden satıldı. Picasso'nun tablosunun sahibini belirleyecek çekiliş 18 Aralık'ta düzenlenecek.
     
Yardım kampanyası; Tire kentinde, kadın, çocuk ve engellilere iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

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