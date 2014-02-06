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Yaşam

100 dönümlük seraya kaçak elektrik

Kaçak elektrik kullanımını engellemeye yönelik denetimlerde bulunan DEDAŞ ekipleri, gittikleri köyde taşlı sopalı saldırıya uğradı

06 Şubat 2014 09:43

Kaçak elektrik kullanımını engellemeye yönelik denetimlerde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) ekipleri, gittikleri köyde taşlı sopalı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, DEDAŞ görevlileri, kaçak trafo kullanıldığı bilgisi üzerine jandarma özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Sarılar köyünde denetimlerde bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, DEDAŞ ekiplerine tepki gösteren bazı köy sakinleri, görevlilere taşlı sopalı saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası köylüler olay yerinden uzaklaştırıldı.

DEDAŞ ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle köydeki trafoyu söktü.

Yapılan incelemede trafonun yaklaşık 10 bin nüfuslu bir ilçeyi besleyecek büyüklükte olduğunu belirten DEDAŞ yetkilileri, trafonun 100 dönüm büyüklüğündeki bir serayı ısıtmada kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.

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