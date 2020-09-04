100'den fazla işçinin Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi; fabrikada üretime 14 gün ara verdi

Yaklaşık bin kişinin çalıştığı Çukurova Metal Sanayi AŞ'de (ÇİMSATAŞ) 100’ün üzerinde işçinin Koronavirus testleri pozitif çıktığı ileri sürüldü. İşçiler 14 gün süre ile evlerine gönderilirken fabrikada 14 gün boyunca üretime ara verdi.

Daha önce çeşitli zamanlarda testi pozitif çıkan işçiler ve onlarla aynı serviste gelen işçiler evlerine gönderilip çalışma devam edilmişti. İşçileri taşıyan servis şoförü de evine gönderilmesine rağmen iki gün sonra başka güzergâhtaki işçileri fabrikaya taşımak için servise çıktığı fark edilince işçiler tepki göstermiş ve servis şoförü evine gönderilmişti. Bugün ise artan vakalar nedeniyle ÇİMSATAŞ metal fabrikası üretimi tamamen durdurdu.

Evrensel'de yer alan habere göre “İşçi diretmese fabrika çalışacaktı” diyen bir Çimsataş işçisi “Bir yerde patlak verecekti, kaçtır bir iki vaka diye önemsemiyordu artık 5-10 değil 100’ün üzerinde pozitif olan işçi var dedi.

Dökümhanede 270, imalatta 200, dövmehanede 200 işçi çalışıyoruz. Net rakamları tamamen söylemeseler de dökümhane ve imalatta 70’şer pozitiften bahsediliyor. Benim çalıştığım dövmehanede iş çok o nedenle 8-10 kişi pozitif olsa da önemli değil, onlar evine gitsin diğer işçiler çalışsın denildi. Eğer biz işçiler olarak ısrarcı olmasak, çalışmak istemediğimizi belirtmesek bizi çalıştıracaklardı.

Sonuçta testi pozitif çıkan arkadaşla aynı masada yemek yiyenimiz var. Aynı soyunma odasını kullanan arkadaşımız var. Belki bir kaç gün sonra bizlerde de görülecek bunu bilmiyoruz ki. Ondan sonra gelip çalış demenin ne anlamı var. O bölümdekiler de var ama diğer bölümde çalışan işçiler de yok diye düşünülmesi yanlış. Dövmesek işçiler olarak tepki gösterince mecbur kaldılar işi durdurmaya, yoksa calıştıracaklardı.

Birleşik Metal-İş sendikası da yayınladığı mesajla Çimsataş’ta karantina uygulaması başladığını duyurdu. Birleşik metal iş sendikası tarafından yayınlanan mesaj şöyle:

"ÇİMSATAŞ İşyerinde Karantina Uygulaması

Mersin’de faaliyet gösteren ve yaklaşık 1000 çalışanın bulunduğu Çukurova Holding’e bağlı ÇİMSATAŞ işyerinde, Covid-19 hastalarının ortaya çıkmaya başlaması nedeniyle işyerinde tüm çalışanlara Covid-19 testi yapılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Açıklanan test sonuçlarında işyerinde alınan önlemlere rağmen pozitif hasta sayısının arttığının görülmesi üzerine, ÇİMSATAŞ yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda fabrikanın tamamında 14 gün karantina uygulamasına geçilmiştir.

İşyerindeki üyelerimize ve tüm çalışanlara geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyoruz."