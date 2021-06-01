100'den fazla cinayet işleyen, "İnsan Kesen" diye tanınan mafya üyesi serbest bırakıldı!

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Sicilya mafyasının en azılı katillerinden, 100'den fazla kişiyi öldürdüğüne inanılan Giovanni Brusca 25 yıl demir parmaklıklar arkasında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

1992'de mafyaları hakim karşısına çıkaran savcı Giovanni Falcone'u patlayıcılarla öldüren 64 yaşındaki Brusca artık özgür. "Domuz" ve "İnsan Kesen" gibi lakapları olan katil 11 yaşında bir çocuğun boğularak öldürülmesini ve asit ile yok edilmesini de emretmişti.

Brusca'nın bu sene serbest kalacağı bilinse de açıklama yine de İtalya'da tartışma yarattı. Katilin cezası 2000 yılında savcılarla iş birliği yaptığı için kısaltılmıştı. 1996'da tutuklanan Brusca 100'den fazla cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ANSA'ya konuşan savcı Giovanni Falcone'un kardeşi Maria Falcone, "İnsani yanıyla bu haber benim canımı yakıyor. Ancak iş birliği yapan mafyaların cezasının kısaltılması benim kardeşimin istediği bir yasaydı. O yüzden saygı gösteriyorum" dedi.