Ağrı Valiliği, diş fırçalamayı yaygınlaştırmak ve alışkanlık kazandırmak için Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı ile ‘Fırçalar çantada dişler yolunda’ kampanyası başlattı. Kentteki 3 bine yakın öğrencinin diş taramasından geçirildiği proje kapsamında öğrencilere diş macunu ve diş jeli dağıtıldı. Türkiye'de ağız ve diş sağlığına gereken önemin gösterilmediğini belirten Doç. Dr. Türksel Dülgergil, “Her 100 çocuktan 84’ünün dişleri çürük” dedi.Ağrı'da geçen nisan ayında başlatılan ‘Fırçalar çantada, dişler yolunda’ kampanyası çerçevesinde kent merkezi ve bazı ilçelerde eğitim gören 4 - 12 yaş arası 3 bin öğrenci diş taramasından geçirildi. Sağlık ve Milli Eğitim müdürlüklerinin de katkılarıyla gerçekleşen kampanyada öğrencilere diş fırçası, macun ve diş jeli verildi. Halk Eğitim Merkezi'nde bir konferans veren Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Türksel Dülgergil, ağız ve diş sağlığı eğitiminin aileden başlaması gerektiğini anımsattı. Bu konuda özellikle annelerin duyarlı olmasını isteyen Doç. Dr. Dülgergil, Türkiye'de ağız ve diş sağlığına yönelik koruyucu önlemler açısından eksiklikler bulunduğunu anımsattı. Türk Periodontoloji Derneği'nin yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye'de hiç diş hekimine gitmeyenlerin oranının yüzde 26 olduğunu ifade eden Doç. Dr. Dülgergil, “Malesef ülkemizde kişi başına düşen yıllık diş macunu tüketimi 86 gram. Bu rakam ABD'de 572 gram. Yine ülkemizde dört kişiden biri hiç diş doktoruna gitmemiş, gidenlerin ise yüzde 51'i de sadece bir sorun olduğunda diş hekimine başvuruyor. Ayrıca 12-13 yaşlarındaki her 100 çocuktan 84'ünün dişlerinde çürük var. Bu gibi kampanyaların ulusal anlamda yürütülmesi ağız ve diş sağlığı konusunda önemli mesafeler almamıza yardımcı olacak” dedi.