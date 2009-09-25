100 Çıplak Venüs Heykeli geri geliyor

AK Parti'li Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı tarafından kaldırılan, Altın Portakal'ı simgeleyen çıplak Venüs heykeli, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından geri getiriliyor.



Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sembolü olan Venüs heykeli geri döndü. Temizlenerek altın rengine boyanan, toplam 100 Venüs heykeli, Antalya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 46 noktaya yerleştirilmeye başlandı. Üst kısmı çıplak Venüs heykelleri, AK Parti'li Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel tarafından 2005 yılında kaldırılmıştı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından 10 Ekim 2009 -17 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde bu yıl bazı değişikliklere giden AKSAV, Altın Portakal Film Festivali'nin sembolü olan Venüs heykelini de geri getirdi. 2005 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel döneminde kaldırılan Venüs heykeli, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından yeniden şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmeye başlandı.



"Talep vatandaşlardan geldi"



AKSAV Genel Koordinatörü Göksel Kumsal, Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olduğunu belirterek, "10-17 Ekim arasındaki sinema şölenine bu yıl Altın Portakal heykelciğimiz de eşlik edecek. Venüs heykelinden esinlenerek 1964 yılında hazırlanan heykelciğimize geri dönüldü. Antalyalılar ve sanatseverler kentimizde 46 noktada Venüs heykeli görecek. 2005 yılından bu yana Antalya sokakları ve caddelerinde yer almayan Venüs heykelleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan Belediye Başkanımız Mustafa Akaydın'a gelen talepler sonucunda yeniden caddelere yerleştiriliyor" dedi.



4 yıldır şeklinde veriliyordu



Heykellerin konulmasıyla birlikte Antalyalılar'dan olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Göksel Kumsal, "Aldığımız olumlu eleştiriler bizi mutlu ediyor. Bu yıl sanatçılara da aynı heykelcik verilecek. Sanatçılarımız Altın Portakal heykelini 2005 yılından önceki şekliyle alacaklar" diye konuştu. 2005 yılına kadar Venüs şeklinde verilen Altın Portakal ödülüi, AK Parti'li Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde 4 yıl boyunca peri heykeli şeklinde verilmişti.

