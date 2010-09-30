-100 BİN YUMURTAYLA 6 TON OMLET BURSA (A.A) - 30.09.2010 - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM–BİR), ''Dünya Yumurta Günü''nde, dünyanın en ağır omletini yaparak Guinness rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor. Rekor denemesinde 100 bin yumurtayla 6 ton omlet yapılması hedefleniyor. Uluslararası Yumurta Komisyonu (IEC), 1996 Viyana toplantısında, yumurtanın besleyici değerine dikkati çekmek ve tüketimi yeterli seviyeye getirmek için, her yıl ekim ayının ikinci cuma gününü, ''Dünya Yumurta Günü'' olarak kutlamaya karar verdi. O tarihten bugüne kadar ''Dünya Yumurta Günü'', yumurtanın besleyici değerini vurgulamak için her yıl 65 ülkede kutlanıyor. Yumurta Günü, Türkiye'de ise ilk kez 12 Ekim 2008'de YUM-BİR tarafından Ankara'da kutlandı. Bu yıl etkinliğin üçüncüsü YUM-BİR öncülüğünde, 8 Ekimde Ankara Cepa Alışveriş Merkezi'nde yapılacak. Bu organizasyon, diğerlerinden biraz farklı olacak ve tüm dünyada ilgi uyandırabilecek. Kutlama programında, ağırlığı en az 6 ton olacak şekilde planlanan, yaklaşık 100 bin yumurta ile omlet yapılacak. Omlet, Rixos Grand Ankara Oteli'nin başaşçısı Süleyman Aşçıoğlu ve ekibi eşliğinde pişirilecek ve halka dağıtılacak. YUM-BİR, dünyanın en ağır omletiyle Guinness rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor.