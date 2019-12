100 bin TL'lik devlet desteği milyon $'lık projeye dönüştü!

T24 - Sanayi Bakanlığı'nın başlattığı genç girişimcilere destek programı, çok sayıda yeni teknoloji ve ürünün yaratılmasına öncülük etti. Birçok gencin başvurduğu ve sıkı bir denetimden geçen projeler, gerekli destek verildiğinde genç fikirlerin neler yapacağını gösterdi.



Desteklenen girişimcilerin kimi mobil yazılım, kimi medikal kimiyse iş makinesi sektörüne yoğunlaşmış durumda. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





İşte bu girişimcilerin ileride fark yaratmaya aday projeleri.



1-Güney Korelilerle görüşüyoruz



Güvenlik simülatörleri geliştiren Evren Emre ve ortağı Salih Kükrek Türkiye'deki sermaye gruplarından da büyük destek gördüklerini anlattı. 'Projeye başlarken 3 kişiydik' diyen Emre sözlerini şöyle sürdürdü; 'Şu an 9 kişi olduk. Yurtdışındaki firmalarla da yakın ilişki doğdu. Şu anda birkaç Güney Koreli birkaç firmayla dirsek temasındayız. Bunların haricinde Ar-Ge hizmeti verdiğimiz firmalar da var. Teknogirişim Firmaları Derneği'ni kurduk. Bakanlık bu konuda da bize yol göstericilik yaptı. Amacımız bizim gibi şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.'





2- 200 $'lık kateteri tam 60 $'a üretti



Berrak Tanrısever Erensoy, genç bir biyolog. 2003'te Fatih Üniversitesi'ni bitirdikten sonra aynı bölümde hem okuyup hem de çalışarak lisans yapmış. Yabancı bir şirkette iyi bir maaşa, iyi bir konumda çalışırken sağlık sektöründe kullanılan bazı medikal ürünlerin oldukça pahalı olduğunu, daha ucuz maliyetle üretilebileceğini düşünerek istifa etmiş. Malzeme mühendisi bir arkadaşıyla bu konuda çeşitli denemeler de yapmış. 'Biraz idealist biriyim, işten ayrıldım ve bu alandaki çalışmalarımı, incelemelerimi yoğunlaştırdım. Nasıl kaynak bulurum diye düşünürken Sanayi Bakanlığı'nın desteğini öğrendim. Başvurunun bitmesine 2 hafta vardı. Bize ofis ve laboratuvar desteği veren bir şirketi yanımıza alarak başvurdum' diyor. Erensoy, o günlerde bir de evlilik telaşındaymış. Nikahından bir gün önce bakanlıktan arayarak projesinin kabul edildiği söylenmiş, balayı günlerini sunum hazırlamakla geçirmiş.





850 bin dolar tasarruf



Yabancı şirketlere danışmanlık yaparak, geliştirdikleri bazı projeleri satarak gerekli olan parayı biriktirmeye çalışıyor Erensoy. Benim ürettiğim kateter, yurtdışından 200 dolara getiriliyor ve çok yoğun kullanılıyor. Oysa ben 60 dolara kadar indim, bunun üretimini yapabilirsek yılda en az 850 bin dolar tasarruf etmiş olacağız. Aynı zamanda yan sanayi de gelişecek ve başka ürünleri de üretebiliyor olacağız' diyor.





İtalya'dan sipariş aldı



Erensoy, çalışmalarını sürdürürken medikal ürünler alanında dünya devi olan ABD'li bir şirketi ziyarete gitmiş. 'Devlet desteği aldığımı öğrendiklerinde o kadar ilgilendiler ki, tüm müşterilerine beni tavsiye ettiler. İstanbul'a döndükten sonra bana bir paket gönderdiler, içinde pahalı olduğu için alamadığım birçok malzeme vardı, çok etkilendim. Aynı alanda üretim yapacağız ancak onlar bana destek oldu, Türkiye'de bu ilgiyi görmek mümkün değil' diyor. ABD'li şirketin tavsiyesiyle bir İtalyan şirket, 200 adet kateter siparişi vermiş ama Erensoy karamsar... İlk siparişimizi aldık ancak gönderemeyeceğiz. Bakanlıktan aldığım para bitti, medikal sektöründe tek bir makine bile çok pahalı, 100 bin TL çok önemliydi ama bizim projemiz için yeterli değil' şeklinde konuşan Erensoy, şu sıralarda başka proje destekleri, banka kredileri peşinde koşuyor.





'Geceleri uyanıp ağlıyordum'



Erensoy'un projesi, ince bağırsak hastalıklarının tanısında kullanılan 'enterecylsis' adlı kateteri yeni bir teknolojiyle daha ucuza mal etmek. Erensoy, 'Bakanlık o kadar ilgili davrandı ki devletle olan bu ilk deneyimimde şaşkınlık yaşadım' diyor. Proje kabul edilmiş ancak sorunlar da başlamış; makinelerin gelişi gümrüğe takılmış. Erensoy o günleri şöyle anlatıyor: 'Geceleri uyanıp 'başaramayacağım' diye ağlıyordum. Sonuçta bu para halkın vergileri, benim de babam emekli. Ülkeme karşı rezil olacağımı düşünüyordum.'





3- Kamuyla temasta



Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü olan Emrah Yılmaz'ın, kendi kurduğu CyberTech adında bir şirketi bulunurken, projesinin ticarileştirilmesinde Başarsoft şirketi ile birlikte hareket ediyor. 28 yaşındaki Yılmaz, kendisinin sadece mucit olduğunu ve projesi için ticari fırsatları yaratamadığını aktardı. Yılmaz, projesi için Ulaştırma Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile görüştüğünü söyledi.





Sadece çenesini sıkarak bilgisayar kullanabiliyor



Teknogirişim sermayesinden faydalanan gençlerden 28 yaşındaki bilgisayar mühendisi Emrah Yılmaz, duvar dahil her yüzeyde çalışan 'Cyber Touch Kedi' adlı dokunmatik sistem geliştirdi. Yılmaz, 'Sistemle yüzeyler dokunmatik LCD gibi olacak' dedi. Sistemin bir diğer ayağı felçli kişilerin de rahatça bilgisayar kullanabilmelerini sağlıyor. Yılmaz, sistemin, ağza konulan bir aparatın çene ile sıkılması ve 'kursor'ın (imleç) hareket ettirilmesi şeklinde işlediğini anlattı. Yılmaz, bu projeyi yaparken, engelli olan kuzeninden etkilendiğini de söyledi. Yılmaz, engelli kişinin epilepsi krizi gibi acil bir durum yaşaması halinde de sistemin, SMS ya da arama yoluyla uyarıda bulunduğunu ifade etti. Yılmaz ayrıca engelli kişilerin sadece kafa hareketleri ile tekerlekli sandalyelerini de kullanabileceğinn altını çizdi.





Engelliye istihdam kapısı



Sensöre dayalı sistemi daha da geliştiren Yılmaz, kolunu kaybetmiş ya da kullanamayanlar için bir mouse (fare) icat etti. Yılmaz, 'Elini, kokulunu kullanamayanların bilgisayar kullanması sağlanacak. Bu yöntemle, boş bekleyen özürlü kontenjanları doldurulurken, engellilere de istihdam olanağı sağlanacak' dedi.





Askeri araçlarda kullanılabilir



Yılmaz, projesinin askeri çatışmalarda da kullanılabileceğini belirterek 'Ankara'daki komutan tankların yerini ve düşmanın geliş konumunu uzaktan görecek ve tankları uzaktan yönetecek' diye konuştu. Yılmaz, projeyi Genelkurmay'a da sunmak istediğini, Ar-Ge'si için desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.





4- Otobüs biletini de artık cep telefonuyla ödeyeceğiz



Sanayi Bakanlığı'nın desteğini alan bilgisayar mühendisi Ahmet Okutan, toplu ulaşımda rahatlama sağlayacak bir yazılım üzerinde çalışıyor. Otobüs, tren, vapur, metro gibi toplu taşıma araçlarında bileti ve akbili ortadan kaldıracak olan bu sistemle bilet parası cep telefonuyla ödenecek. 35 yaşındaki Okutan, proje için çalışırken kaynak sıkıntısı yaşamaya başlamış. Okutan şöyle devam etti: 'Sanayi Bakanlığı'nın genç girişimcilere destek olduğunu duydum. Hemen dosyayı hazırlayıp gönderdim. Çok kısa sürede geri dönüş yaptılar, Ankara'ya giderek sunum yaptım. Uzman bir danışman kadrosunun karşısına çıktım, çok ayrıntılı sorular sordular ve projenin ticari değerine inandılar. Bir ay sonra tüm işlemler bitti ve krediyi almaya hak kazandım. Okutan halen belediyeler ve GSM şirketleriyle görüşmeler yapıyor.





Sistem nasıl çalışıyor?



Okutan ödeme sistemini iki ayrı temel üzerine kurmuş. Artık her taşıtta mifare adlı okuyucular var. Yolcu cep telefonunu okuyucuya gösterecek. Bilet ücreti de isteyenin faturasına yansıyacak, dileyen de öncesinde kontör yükleyerek sistemi kullanabilecek. Bu sayede hem araçlara binmek hızlanacak hem de nakit sistemi ortadan kalkacak.





Kişiye özel youtube yapıyor



Ahmet Okutan, başka bir proje üzerinde de çalışıyor. Projenin adı PİKİ TV, kişisel youtube diyebiliriz. PİKİ TV'nin içeriği şöyle: Çeşitli sitelerde, maillerde çok sayıda video izliyoruz ancak bir süre sonra unutuyoruz. Aradığımız zaman bulmakta zorluk çekiyoruz, PİKİ TV sayesinde daha önce izlenilen tüm videoları arşivlemek mümkün. Konularına, tarihlerine göre saklayıp istenilen anda bulma, yeniden izlemek ya da başkasıyla paylaşma imkanı veriyor.