100 bin TL tazminata mahkûm olan Dilipak: Karara itiraz edeceğiz

İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan ve onu savunan kadınlara 'fahişe' dediği 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısı nedeniyle hakkında açılan davada dün 100 bin liralık manevi tazminat çarptırılan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak karara itiraz edeceğini yazdı.

Dilipak, bugünkü “İnsanların çoğu hüsrandadır” başlıklı yazısında çaptırıldığı tazminat ile ilgili şu satırları kaleme aldı:

"AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazım için 81 ilde yapılan suç duyurusu üzerine açılan Ceza davası İstanbul-Küçükçekmece 2 Asliye Ceza’da sürerken, (Yeni duruşma Mart 2022), açılan Hukuk/Tazminat davası Ankara 35 Asliye Hukuk Hukuk Mahkemesinde görülmeye devam etti. Ben ekleriyle birlikte 44 sayfalık bir savunmaya başladım. Daha onda birini izah ettim, yazılı sunduğum beyanım incelenmeden mahkeme karara gitti. 100.000.-TL tazminata hükmetti. Tabi istinafa itiraz edeceğiz."