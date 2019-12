-100 bin şair değişim için buluşacak ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - 24 Eylül'de 100'e yakın ülkede ilk kez düzenlenecek ''Değişim İçin 100 Bin Şair'' şiir festivali, Avrupa ve Ortadoğu'daki birçok ülkenin farklı şehirlerinde yapılacak, festivalin Türkiye ayağı İstanbul ve Mardin olacak. Festival başkanı Tacim Açık, ''Değişim İçin 100 Bin Şair (100 Thousand Poets For Change)'' projesinin mimarının Amerikalı şair ve editör Michael Rothenberg olduğunu, festival etkinliklerinin yapılacağı şehir ve ülkelerde 100 bin şairin katılımının sağlanmasını hedeflediklerini söyledi. Festivalin Avrupa'dan Ortadoğu'ya pek çok ülkede, farklı şehirlerde düzenleneceğini belirten Açık, katılımcılardan öne çıkarılmak istenen temalara, bütçeden etkinlik kapsamına tüm süreci her ülkenin kendisine göre yaptığını anlattı. Festivalin belli bir bütçesinin olmadığını, gönüllülük esasına dayalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde her ülkenin kendi çevresinde öne çıkan sorunlara yöneleceğini ifade eden Açık, bu çerçevede kendilerinin Türkiye'de barış ve değişim isteklerini vurguladıklarını bildirdi. İstanbul'da geçen günlerde vefat eden şair Seyhan Erözçelik'in anılmasıyla başlayacak panellerin Akbank Sanat Merkezi'nde gün boyunca devam edeceğini dile getiren Açık, bu etkinliklere Murathan Mungan, Lale Müldür, Birhan Keskin, Haydar Ergülen, Yücel Kayıran, Fırat Demir, Enis Akın, Akif Kurtuluş, Elif Sofya, Anita Sezgener, Süreyya Evren ve Pelin Özer'in konuşmacı olarak katılacağını söyledi. Açık, usta romancı Latife Tekin'in de festival konukları arasında yer alacağını ifade etti. Panellerde yalnız şiir adına değil, tüm Türkiye kültürü adına konuşulması, tartışılması gereken temaları ele alacaklarına işaret eden Açık, şöyle dedi: ''Hak ihlallerinden iktidarın tavrına, cinsiyet politikalarından barışın önemine pek çok meseleyi konuşacağız. Çünkü artık dillerin iyice körleştiği, konuşamaz olduğu ya da sansürlendiği bir topluma dönüştük. 24 Eylül şiirin gücü ve özgürlük isteğinin birbirine eş olduğunu da vurgulayacak.'' -''Herkesin öncelikli özlemi birarada yaşayabilme arzusu''- Festival kapsamında Mardin'de de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini anlatan Açık, şöyle devam etti: ''Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde gerçekleşecek festival Kemal Varol, Azad Ziya Eren, Veysi Erdoğan, Emel İrtem, Habip Can Türker gibi şair ve yazarları biraraya getirecek. Mezopotamya'nın gücünü simgeleyecek bu buluşmada İstanbul ve Mardin, bir ülkenin batısı ile doğusu, şiir için birbirine karışacak. Festivalin Mardin ayağında Diyarbakır'dan Dersim'e, Şırnak'tan Van'a, pek çok şair, Mezopotamya'nın birliktelik vurgusunu öne çıkaracak. İstanbul-Mardin birlikteliği acılarımızın ortak olduğunu kabul etmemiz gerektiğine de işaret ediyor. Çünkü Türkiye'de aslında herkesin öncelikli özlemi birarada yaşayabilme arzusu.'' ''Değişim İçin 100 Bin Şair'' projesiyle şiir ve müzik arasındaki köprünün tekrar kurulacağına vurgu yapan Açık, ''Biz Türkiye kültürüne dair bir şeyler söylemek için yola çıktık, bu noktada müzik bize kardeşlik yapıyor, yol arkadaşlığı yapıyor'' diye konuştu. -''Amaç, klasik edebiyat algısının kısıtlayıcılığını aşmak''- Panellerin devam edeceği Akbank Sanat Merkezi'nde akşam da sahnenin müzisyen ordusuna kalacağını belirten Açık, müzikte değişim için çalışan isimler olan Yasemin Mori, Mabel Matiz ve Ece Dorsay'ın sahne alacağını kaydetti. Müziğin ardından Lale Müldür, Fırat Demir, Pelin Özer gibi isimlerin yapacakları okumalar ile şiirin etkisini pekiştireceklerini söyleyen Açık, amaçlarının klasik edebiyat algısının kısıtlayıcılığını aşmak ve pasif şiir tartışmalarının ötesine geçmek olduğunun altını çizdi. Açık, ''Biz organizatör değiliz. Bir gönül bağı üzerinden herkes için ortak bir sorgulama anı yaratmaya çalışıyoruz, o kadar'' dedi. Tacim Açık, ortak oldukları bu projeyle bir ahde vefa duygusunu ortaya koymaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.