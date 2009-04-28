100 bin sahte altın ele geçirildi

Manisa ve İzmir'de 33 noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda, altın dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Manisa ve Turgutlu ilçe emniyet müdürlükleri, daha önce 19 kişinin yakalandığı, bunlardan 17'sinin tutuklandığı "Tertip 45" operasyonunun devamı olarak "Tertip 45/2" adlı operasyon düzenledi.



İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa merkez ile Turgutlu ilçesi ve köylerinde 33 noktaya 400'e yakın polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, altın dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 20'den fazla kişi gözaltına alındı.



Zanlıların sorgusunun emniyette devam ettiği, bu kişilerden edinilecek bilgiler doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.



Bu arada, zanlılara ait yerlerde 100 binin üzerinde sahte altın ele geçirildiği öğrenildi.



