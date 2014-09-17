100 bin müteahhit meslekten atılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müteahhitlik yasası çıkararak inşaat sektörünü disiplin altına almayı hedefliyor. Yasayla, Türkiye’deki yaklaşık 300 bin müteahhittin yüzde 30’unun meslekten men edilmesi bekleniyor. Ağır mesleki kusur işleyen ve tüketiciyi dolandıran müteahhitler sektör dışına itilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında “Müteahhitlik yasası için çalışmalarımız var. Tamamladıktan sonra Meclis’e sevk edeceğiz” dedi.

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, Bakanlık yetkilileri müteahhitlerin teknik ve mali yeterliliklerini denetleyecek, sınıflandıracak ve cezaları ağırlaştıracak bir düzenleme hazırladıklarını belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun (İMKON) da çalıştığı yasanın 2 ay içinde Meclis’e getirilmesi hedefleniyor. Artan iş kazaları ve son olarak İstanbul Mecidiyeköy’deki şantiyede meydana gelen asansör faciasının çalışmaları hızlandırdığı belirtiliyor.

Suç işleyene iş yok

Müteahhitlik yasası konusunda 6 aydır çalıştıklarını belirten İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, yasayla ‘çürük müteahhitleri’ sektör dışında bırakmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de yaklaşık 300 bin müteahhit olduğunu ve bunların yüzde 30’unun mesleki yeterliliği olmadığını belirten Tellioğlu, “ İnşaat sektörünün büyüklüğüne karşın hâlâ bir müteahhitlik tanımı yok. Biz işi tanımlayıp sonrasında denetleyeceğiz. Yeterlilik belgesi olmayan müteahhit Türkiye’de de yurtdışında da iş yapamayacak. Mahkeme kararıyla iş kusuru işlediği kanıtlanan ya da vatandaşı dolandıranlar meslekten men edilecek. Kayıt altına alınan müteahhitlerin eğitimi için de zorunluluklar olacak” dedi.

Müteahhitlik yasası çalışmasını değerlendiren Konut Gelişicileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Aceleyle yapılan düzenlemeler amacına ulaşamıyor. Deprem sonrası acil iş güvenliği denildi ama sonuç ortada. Eğer müteahhitlik için bir düzenleme olacaksa bunu tüm aktörler oturup konuşmalı ve üzerinde tartışılmalı. Yoksa tek başına bir yasa mevcut sorunları çözmez” dedi.

Bayraktar da uyarmıştı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, geçen yıl yayınlanan “Şehirlerin Dönüşümü” isimli üçüncü kitabında Türkiye’de çok fazla müteahhit olduğuna dikkat çekmişti. Kitabında Türkiye’de 200 bine yakın müteahhit olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, görüşlerini şöyle aktardı:

“Bu sayı ülkemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda hayret edecek kadar çok. Kişi başı geliri 35 bin dolar olan 85 milyon nüfuslu Almanya’da bu rakamın 2 bin 500 civarında olduğunu bilinirse hayretin nedeni anlaşılacaktır. Ne yazık ki bunların büyük kısmı mesleki formasyondan uzak aktif ve işsiz inşaat müteahhittir. Özellikle niteliksiz olanların iş alması büyük sıkıntılara neden oluyor.”