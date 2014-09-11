Eski Bakan Bayraktar: Dünyayı kafama yıktılar, lobiye yenildik

Eski TOKİ Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar inşaatlarda güvenlik için imar yönetmeliği yaptıklarını dile getirerek “Bunun altında kaldım. Dünyayı kafama yıktılar, ertelendi. Çalışmadan kazananlar lobi yaptı” diye konuştu.

İstanbul'daki asansör faciasından sonra yapı denetimi ve iş güvenliği yeniden tartışılıyor. 17 Aralık operasyonu sonrası istifa eden, uzun yıllar TOKİ Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bu işin patronluğunu üstlenen Erdoğan Bayraktar, “Biz bu tür konuları da kapsayan bir imar yönetmeliği yaptık ve ben altında kaldım. Dünyayı kafamıza yıktılar erteledik” dedi.

Neden imar yönetmeliği ama...

Bayraktar, Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Bayraktar, inşaat sektöründe çalışmanın diğer birçok sektörden farklı olduğuna dikkat çekti. Bu sektörde gündelik çalışma yapıldığını ve elemanların büyük bölümünün kalifiye olmadığını belirten Bayraktar, “Bu nedenle inşaatlarda sorumluluk şantiye şeflerinde ve yapı denetim elemanlarında olur” dedi. Kendi döneminde tüm bu konuların yer aldığı bir imar yönetmeliği yaptıklarını ifade eden Bayraktar şunları söyledi:

Dünyayı kafama yıktılar

“Şu anda kentlerdeki imar yoğunluğunun nedeni imar yönetmeliği. Ama biz bunun yönetmeliğini yaptık ve ben altımda kaldım. Dünyayı kafama yıktılar ve ertelediler. Neden çünkü 1 emsal, 2 emsale çıkarılıyor, 3 emsale çıkarılıyor. Tüm bunlar olmasın diye imar yönetmeliği yaptık kadük kaldı. Yapı denetim kanunu yaptık kadük kaldı. Yeni bir hükümet var. Umarım süratle yaparlar. Sadece yasa yönetmelik işi değil, uygulama da gerekiyor. Biz ruhsatı çabuk verelim, denetimi artıralım istemiştik.”

Sinek gibi insan ölüyor

Erdoğan, “Kim bu düzenlemeleri erteletti” sorusuna, “Çalışmadan kazananlar lobi yaptı. Biz imar rantından kazanılan para belediyelerin kasasına gitsin istedik” yanıtını verdi. Sadece dua ve iyi niyetin ötesinde teknoloji ve tekniğe de kazaların durdurulması için ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Bayraktar, “Bilimsel, teknik olarak da kazaların önlenmesi için ne yapılacağına bakılmalı. Sinek gibi insan ölüyor, buna can mı dayanır? Ben işten anlarım, siyasi dalavereden anlamam” ifadelerini kullandı.

İnşaat durduğu an sanayi de durur

Son dönemde inşaatın payının çok arttığı ve inşaattan sanayiye geçilmesi gerektiği tartışmalarını da değerlendiren Bayraktar, “İnşaat sektörü dursun denmemeli, doğrusu ‘sanayiyi geliştirmemiz lazım’ olmalı. Araba montajı yapıldığında sanayi yapıyorum denemez. Yeni ürünler geliştirmek, sanayiyi ilerletmek gerekiyor. Yoksa inşaatı durdurduğun an sanayi de durur” görüşünü savundu.