"100 bin maden sahası ihalesiz dağıtılacak" iddiası

Meclis'e sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'yla Maden Kanunu'nun ihaleleri düzenleyen 30'uncu maddesine yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor. İddialara göre bu düzenlemenin kabul edilmesi halinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceğini ilan edebilecek. Tasarının gerekçesinde, MİGEM kayıtlarında yaklaşık 100 bin adet ihaleye uygun maden ruhsat sahalarının olduğu, kaynak veya rezerv içermeyen alanların mevcut yasa nedeniyle devamlı ihalelik saha konumunda sistemde bekletildiği ifade edildi.

Artıgerçek'te yer alan haber aynen şöyle:

Bir ay boyunca ilanda kalacak alan için müracaat edilmesi durumunda, ihale yapılmaksızın belirlenen ihale taban bedeli üzerinden şirkete ruhsat verilecek. Müracaatın birden fazla olması durumunda başvuru yapanlar arasında yeniden bir ihale düzenlenecek.

Tasarının gerekçesinde, MİGEM kayıtlarında yaklaşık 100 bin adet ihaleye uygun maden ruhsat sahalarının olduğu, kaynak veya rezerv içermeyen alanların mevcut yasa nedeniyle devamlı ihalelik saha konumunda sistemde bekletildiği ifade edildi. Gerekçede, madencilik yapılmayacak bu sahaların yeni düzenlemeyle sistemden silineceği, böylece gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların ihalelik saha konumunda kalacağı belirtildi.

Hükümetin, MİGEM kayıtlarından silinmesi dışında hiçbir gerekçe göstermediği bu düzenlemenin, başta değerli maden sahaları olmak üzere bir çok maden sahasının ihale yapılmadan bazı şirketlerin eline geçme riskini de beraberinde getirmesinden endişe ediliyor.

Yapılacak ihalesiz devir düzenlemesini fırsat bilen bazı şirketlerin ihaleye çıkarılmış maden sahalarına teklif vermek yerine anlaşmalı olarak ihalesiz dönemi bekleyebilecekleri, bu sayede sahaların ruhsatını çok daha ucuza alabilecekleri belirtiliyor. Firmaların bu yöntemle çok sayıda değerli maden sahasını kendi aralarında bölüşebilecekleri de ifade ediliyor. Mevcut Maden Kanunu ile ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedeli belirleniyor.