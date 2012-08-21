100 bin liralık maaşı bıraktı, restoran açtı

En son Abdi İbrahim’de üst düzey yöneticiyken, ‘restoran’ işinde girişimci olmak için tüm görevlerinden istifa eden Murat Çelikkanat, ilk restoranını Ataşehir’de açtı.

Abhaz asıllı olması nedeniyle restoranın ismini de Nart koyan ve menüye geleneksel Çerkez yemeklerinden birkaçını modernize ederek ekleyen Çelikkanat “Çocukluğumdan itibaren hayatta en büyük 2 tutkum vardı. Bunlar, yemek ve müzik” dedi.



Ailemle olmak için



Hareketli iş yaşamı sırasında yurt içi ve yurtdışı seyahatlerinde yöresel tatları hep araştırdığını anlatan Murat Çelikkanat şöyle konuştu:

"2011’de bir karar aldım, önce küçük bir cafe restaurant ile başlamak, sonra büyütüp zincir haline getirmek istiyordum. Kolay bir şey değildi. Çünkü 500 kişilik bir şirketin Genel Müdürlüğünü bırakıp, 8 yaşındaki kızımın ‘ne yani baba sen şimdi aşçılık mı yapacaksın’ demesi gibi birçok insan bu kararımı eleştirecekti. Ancak hayallerim üstün geldi. 2012 Mayıs ayında Ataşehir’de restoranımı açtım.

Abdi İbrahim’den önce de Meriç Bros Holding’te (Nike Türkiye) Mali işler Grup Müdürlüğü, Hüsnü Güreli Danışmanlık’ta Denetim Müdürlüğü, Dr. F. Frik İlaç Sanayi A.Ş.’de Finans Direktörlüğü, Genel Müdürlük ve İcra Kurulu başkanlığı, Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevler yaptım. Ama artık ailemle daha çok vakit geçirmek ve sevdiğim işleri yapmak istiyordum. Hayattan daha fazla zevk almak için vakit kalmıyordu.



Çerkez mitolojisinden isim seçti



Nart Çerkez mitolojisinde, halklarına refah ve mutluluk getiren tanrıların genel ismidir. Nart Tleps, Nart Setenay Guaşe, Nart Savsuruko gibi pek çok Nart Tanrısı vardır. Çerkesler çocuklarına Nart ismini koyarlar. Ben de bir Abhaz olarak bu isimle yola çıktım. Halkıma bir vefa borcum vardı. Çerkez yemeklerini dünya mutfaklarına sokabilmek amacım. Otantik bir Çerkez restaurantından ziyade, dünya mutfağından örnekler sunan ama arada Çerkez yemeklerine de yer veren bir işletme tasarladım. Amacım Nart Cafe Restaurant olarak yayılmak. 2012 sonuna kadar 1 şube daha açacağız. 2013 yılında ise birisi müzikli olmak üzere 2 şube daha planlıyoruz."