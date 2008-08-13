100 bin korsan kitaba baskın

Esenyurt'ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, yaklaşık 100 bin adet bandrolsüz kitap ele geçirildi. Olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, korsan yayınlarla mücadeleyi sürdüren Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta korsan kitap basıldığı belirlenen bir matbaaya operasyon düzenledi.

Yaklaşık bin metrekare alana sahip ve 2 katlı matbaadaki aramada, çoğunluğu roman ve hikayeden oluşan yaklaşık 100 bin adet bandrolsüz kitap ele geçirildi. Bunun üzerine mühürlenen iş yerindeki matbaa makinelerine de el koyan polis, konuya ilişkin 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Matbaadaki korsan kitaplar polislerce 4 kamyona yüklenerek, emniyete getirildi.

Polis yetkilileri, bir süre önce Avcılar'da korsan kitap basılan bir matbaaya yönelik operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, o soruşturma kapsamında haklarında yasal işlem yapılan ve serbest kalan şüphelilerden bazılarının, bugünkü operasyonda gözaltına alınanlar arasında

bulunduğunu bildirdiler. (aa)

