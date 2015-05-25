100 bin işe eleman bulamayan İŞKUR'dan çağrı: İş var gelen yok

Sadece nisanda 100 bin işe eleman bulamadıklarını açıklayan İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı tüm işsizleri İŞKUR’a çağırdı. “İşini beğenmeyen veya iş arayan bize gelsin. Birden fazla iş teklifimizin de olacağını ifade etmek isterim” diyen Yazıcı “En çok aranılan mesleklerden biri de satış elemanı” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, “Sadece nisanda 176 bin açık iş aldık. Bunun 70 binini karşıladık. Kısacası iş var. Çalışmak isteyen herkesi İŞKUR’a bekliyoruz” diyen Yazıcı arz ile talebin uyuşmamasıyla ilgili sorunun ne olduğunu işverene sorduklarını dile getirdi.

'Çalışma şartları beğenilmiyor'

Yazıcı şöyle konuştu: “Temel sorun olarak yarıdan fazlası mesleksizliği gösterdi. Bunu yüzde 25’lerde ücret, yüzde 20’lerde de çalışma şartlarının beğenilmemesi izledi. İşin ilginci karşılanamayan iş grupları arasında beden işçileri de bulunuyor. Genelde en çok güvenlik, satış danışmanı ve büro memuru gibi alanlarda ihtiyaç var. Çünkü her işletmenin kaliteli bir satış danışmanına, işleri düzene sokacak ön muhasebede çalışacak bir elemana ihtiyacı olur. Nisan ayı verilerine göre ise, en çok açık satış danışmanı, güvenlik personeli ve garsonlarda.”

Yazıcı, geçtiğimiz günlerde Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN) Türkiye adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile bir protokol imzaladıklarını belirterek bu protokolü önemsediklerini çünkü GAN bünyesindeki firmalarda 100 binden fazla kişinin istihdam edildiğini vurguladı. Bu işletmelere ‘işbaşı eğitim programı’ kapsamında yetiştireceği ve sonrasında işe alacağı kursiyerlerle ilgili ciddi teşvikler vereceklerini belirten Yazıcı “Biz zaten işverenlerimize gidiyoruz, uygulamalarımızı anlatıyoruz. GAN sayesinde ise işverenlere topluca ulaşma imkanı bulacağız. Bu önemli bir fırsat” dedi.

İŞKUR Başkanı Yazıcı geçtiğimiz günlerde 3 yıldan fazla bir süredir peşinde koştukları bir sürecin başarıyla tamamlandığını belirterek “Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) başkanlığı için yapılan seçim sonucunda, 41 ülkenin oyunu alarak İŞKUR olarak seçimleri kazandık ve WAPES Başkanı olduk. 3 yıldır gece gündüz üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Dünya istihdam politikalarına yön veren, 94 üyeli bir birlikten bahsediyoruz. İŞKUR olarak bu birliğin başına geçmemiz, uyguladığımız politikaların dünyada kabul gördüğünün de net bir göstergesi” dedi.

Suriye etkisi araştırılıyor

Yazıcı şöyle konuştu: “WAPES sayesinde, dünyada istihdam politikaları konusunda ne olup ne bittiğine, son gelişmelere çok kısa ve doğru bir zamanlamayla ulaşabileceğiz. Dünyada istihdama dair uygulanan politikaların sonuçlarını ve gidişatı karşılaştırmalı olarak görebileceğiz. Akademik çalışmalara katkı sunacağız. Bizim yönlendirmemizle bir takım uluslararası olaylara da dikkati çekebileceğiz. Örneğin Suriye konusu... Suriyelilerin Türkiye’deki işgücü piyasasına etkileri ve maliyetleri adına WAPES olarak bir rapor hazırlama kararı aldık.”