100 bin hükümlü oy kullanabilecek

Yüksek Seçim Kurulu, cezaevinde yatan 100 binin üzerinde hükümlünün yerel seçimlerde oy kullanabileceğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, cezaevindeki hükümlüler ile şartlı tahliye edilenlere oy kullanma yasağını kaldıran bir karara imza attı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, alınan karar doğrultusunda ceza ve tutukevinde bulunan taksirli suçlardan hükümlü ile tutuklu seçmenler, seçmen kütüğüne kayıtlı olduklarına ilişkin belgeyi ibraz etmeleri halinde oy kullanabilecek.

Seçim Kanunu’na göre tutuklular oy kullanırken hüküm giyenler ya da şartlı tahliye edilenler oy kullanamıyordu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu durumu hak ihlali olarak değerlendirmişti.