100 bin gönüllü, 30 Eylül'de Antalya'yı temizleyecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da oluşturulan \'Antalya\'yı Temizliyoruz Platformu\', 30 Eylül Pazar günü Kaş\'tan Gazipaşa\'ya kadar piknik alanları, sahiller, boş arsalar ve yol boyları gibi pek çok alanda çöp toplayacak. 100 bin kişinin katılımının hedeflendiği etkinlik için gönüllü başvuruları internet üzerinden alınıyor.

Antalya\'da \'30 Eylül\'de Şehrimizi Temizliyoruz! Temiz Türkiye, Temiz Gelecek\' sloganıyla harekete geçen Antalya\'yı Temizliyoruz Platformu, çöp toplayan bir kişinin bir kez daha kirletmek istemeyeceği düşüncesiyle, 30 Eylül Pazar günü Kaş\'tan Gazipaşa\'ya kadar geniş bir etkinlik düzenleyecek. 100 bin kişinin katılımının hedeflendiği etkinlik için www.antalyayitemizliyoruz.com adresi üzerinden gönüllü başvuruları alınmaya başlandı.

Her mahallede muhtarlar, gençler ve kadınların öncülüğünde yapılması düşünülen etkinlik için Haluk Levent\'in oluşturduğu AHBAP grubunun Antalya üyesi gençler, çok sayıda öğrenci, üniversiteliler ve gençlik grupları gönüllülük başvurusunda bulundu. Etkinlikte herkes kendi çevresi ya da yakınlarında belirledikleri alanları temizleyecek. Pırıl pırıl bir çevre ve kent hedeflenen etkinlikle, \'Bu şehir bizim, bu çevre hepimizin. Gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz\' mesajı verilecek.

Etkinlikle ilgili yapılan duyuruda, çevresel kirlilikte zehirlenme ve ölümlerin bile yaşandığı Slovenya\'da 2012\'de ülke genelinde bir gün belirlenerek başlatılan kampanyanın bugün tüm halkın katılımıyla yapıldığına dikkat çekildi. Slovenya\'nın şimdi Avrupa\'nın en temiz ülkesi olduğu belirtilen duyuruda, “Biz de bu tecrübeyi kendi şehrimizde gerçekleştirmek istiyoruz\" denildi.

Belediyelerin sorumluluk alanlarında çevre temizliğine ilişkin faaliyetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:

\"Lakin 2 milyon 400 bine ulaşan nüfusu, Toros dağlarının tepelerinden Akdeniz sahiline, Kaş\'tan Gazipaşa\'ya kadar piknik alanlarından sahil kenarlarına, boş arsalardan yol boylarına kadar pek çok yerde çöp var. Belediyelerimizin yetişemediği alanlarda tüm Antalyalıların katıldığı büyük bir temizlik kampanyasıdır bu. Haydi! Mahallemizde, köyümüzde, yaylamızda çevremizdeki arkadaşlarımızı toparlayalım. Belediyelerin çöp toplamakla görevli müdürlüklerinin telefonu aşağıdadır. Sizler çöpünü topladığınız bir alanın belli bir yerinde çöpleri biriktirip belediyelerimizi arayabileceksiniz.\"



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