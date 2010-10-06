-100 AVRUPALI GAZETECİ ORDU'YA GELİYOR ORDU (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye'de ilk kez yapılacağı ve 100 Avrupalı gazetecinin katılacağı belirtilen Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Kongresi'nin 8-10 Ekim tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirileceği bildirildi. Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun ile AEJ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Tılıç Ordu Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek kongreyle ilgili bilgi verdi. Torun, daha önce Madrid, Atina, Brüksel gibi şehirlerde gerçekleştirilen kongrenin bu yıl 8-10 Ekim tarihlerinde Ordu'da yapılacağını, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek kongrenin Ordu'da yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kongreye katılmak için AEJ üyesi 100 Avrupalı gazetecinin Ordu'ya geleceğine işaret eden Torun, şunları söyledi: ''Basın camiasında görev yapan arkadaşlarımızın onlarla tanışmaları, Avrupa'da yapılan gazetecilik hakkında bilgi alması bence çok önemli. Bir diğer önemli yanı da Ordu'nun artık bir turizmi kenti olması noktasında bir miladın başlangıcı. Çünkü eğer Ordu'yu bir turizm kenti yapacaksak, bunun en önemli ayağı tanıtımdır. Ayrıca Ordu'da bir kongre turizminin başlaması için önemli bir adım olacak.'' AEJ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Tılıç da kongrenin ilk gününde Belde Otel toplantı salonunda, ''İtilaflı Toplumların Yakınlaştırılmasında Medya ve Turizmin Rolü'' konulu panel gerçekleştirileceğini, panele konuşmacı olarak Hırvatistan'ın Dubrovnik Belediye Başkanı Andro Vlahusiç, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Başkan Yardımcısı Irini Pari, TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ulvi Hocaoğlu'nun katılacağını söyledi. Kongrede aynı gün ''Türkiye Avrupa İçin Bir Yük mü, fırsat mı?'' konulu panel düzenleneceğini belirten Tılıç, panele konuşmacı olarak Uluslararası Avrupa Hareketi Sekreteri Joan Diago Pinto, TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, ABGS Sivil Toplum, İletişim Daire Başkanı Nazan Ertan, BM Habitat Başkanı Joan Clos'ın katılacağını kaydetti. Kongrenin ilk gününde ayrıca resim ve el sanatları sergilerinin de açılacağını ifade eden Tılıç, kongrenin ikinci gününde, ''Basın Özgürlüğünün Dünyada ve Avrupada Genel Durumu'' konulu panelin Ordu Üniversite Taşbaşı Kültür Merkezinde yapılacağını, panele konuşmacı olarak, AEJ Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı William Horsley, TGS Başkanı Ercan İpekçi, Avrupa Parlamentosu İzlanda Milletvekili Birgitte Jonsdottir'ın katılacağını bildirdi. Tılıç, kongrenin sonunda AEJ Onursal Başkanı Arthanase Papandropoulos'un, ''Gazeteciliğin Geleceği'' konulu, yeni seçilecek AEJ Genel Başkanının da kapanış konuşması yapacağını, panelin son gününde çeşitli ziyaretlerin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.