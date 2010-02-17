T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

10. yüzyıldan kalma Arapça yazıt bulundu

İsrailli arkeologlar, Kudüs'te 10. yüzyıla ait Arapça yazıt bulundu.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - İsrailli arkeologlar, Kudüs'te 10. yüzyıla ait Arapça yazıt bulundu.

İsrailli arkeologlar Eski Kent'te bulduğu yazıtın mermer bir levhaya kazınmış olduğu, 910 yılına ait yazıtın İslam'ın ilk yüzyıllardaki Arapça'nın özelliklerini taşıdığını belirtti.

Yazıtın, Kudüs Üniversitesinden Prof. Moşe Şaron'un ve ekibinin Eski Kent'in Yahudi mahallesinde yaptığı kazılarda bulunduğu kaydedildi.

Kazılarda üzerinde Arapça yazıların bulunduğu gaz lambaların dışında, sikkeler ve Roma dönemine ait camdan bazı eşyalar da bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24