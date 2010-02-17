10. yüzyıldan kalma Arapça yazıt bulundu

T24 - İsrailli arkeologlar, Kudüs'te 10. yüzyıla ait Arapça yazıt bulundu.



İsrailli arkeologlar Eski Kent'te bulduğu yazıtın mermer bir levhaya kazınmış olduğu, 910 yılına ait yazıtın İslam'ın ilk yüzyıllardaki Arapça'nın özelliklerini taşıdığını belirtti.



Yazıtın, Kudüs Üniversitesinden Prof. Moşe Şaron'un ve ekibinin Eski Kent'in Yahudi mahallesinde yaptığı kazılarda bulunduğu kaydedildi.



Kazılarda üzerinde Arapça yazıların bulunduğu gaz lambaların dışında, sikkeler ve Roma dönemine ait camdan bazı eşyalar da bulundu.