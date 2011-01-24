10 yıllık polise askerlik kalkacak!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, polislere askerlik müjdesi verdi.



Erdoğan, gerek polis akademisi mezunları gerek iki yıllık yüksekokul mezunlarının 10 yıl polislik görevini yaptıktan sonra askerliğini yapmış sayılacaklarını ifade etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ankara Spor Salonu’ndaki “Türkiye 2023’e yürüyor, Ankara Ak Parti’de Buluşuyor” programının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 10. maddesinde yeni bir düzenleme yaptıklarını ve bu düzenlemeye göre, gerek polis akademisi mezunları gerek iki yıllık yüksekokul mezunlarının 10 yıl polislik görevini yaptıktan sonra askerliğini yapmış sayılacaklarını ifade etti.



Şu anda askerlik yapmakta olanların bu kanun çıktıktan sonra askerlik görevleri durdurularak terhis edilmiş olacaklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda 38 bin gibi bir yığılma var. Bunlar yine aynı şekilde bu yasadan istifadeyle askerliğini yapmış olacaklar, 10 yılı tamamlamayanlar askerliklerini yapmamış olacaklar. Askere sevk edilecekler.”



İçişleri Bakanı Beşir Atalay da yeni düzenlemeyle polislerin askerlikten tamamen muaf olacağını bildirdi. Atalay, “Hiç askerlik yapmayacaklar. Ama 10 yıl polislik mesleğinde kalmak zorunda. 10 yıldan önce eğer polislik mesleğinden ayrılırsa o zaman tekrar askerlik yapmak zorunda kalacak” dedi. Atalay, tasarının bu şekilde TBMM’ye sevk edileceğini de belitti.





