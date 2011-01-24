T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 yıllık polise askerlik kalkacak!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, polislere askerlik müjdesi verdi...

24 Ocak 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, polislere askerlik müjdesi verdi.

Erdoğan, gerek polis akademisi mezunları gerek iki yıllık yüksekokul mezunlarının 10 yıl polislik görevini yaptıktan sonra askerliğini yapmış sayılacaklarını ifade etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Ankara Spor Salonu’ndaki “Türkiye 2023’e yürüyor, Ankara Ak Parti’de Buluşuyor” programının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 10. maddesinde yeni bir düzenleme yaptıklarını ve bu düzenlemeye göre, gerek polis akademisi mezunları gerek iki yıllık yüksekokul mezunlarının 10 yıl polislik görevini yaptıktan sonra askerliğini yapmış sayılacaklarını ifade etti. 

Şu anda askerlik yapmakta olanların bu kanun çıktıktan sonra askerlik görevleri durdurularak terhis edilmiş olacaklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Şu anda 38 bin gibi bir yığılma var. Bunlar yine aynı şekilde bu yasadan istifadeyle askerliğini yapmış olacaklar, 10 yılı tamamlamayanlar askerliklerini yapmamış olacaklar. Askere sevk edilecekler.” 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay da yeni düzenlemeyle polislerin askerlikten tamamen muaf olacağını bildirdi. Atalay, “Hiç askerlik yapmayacaklar. Ama 10 yıl polislik mesleğinde kalmak zorunda. 10 yıldan önce eğer polislik mesleğinden ayrılırsa o zaman tekrar askerlik yapmak zorunda kalacak” dedi. Atalay, tasarının bu şekilde TBMM’ye sevk edileceğini de belitti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24