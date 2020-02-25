10 yıllık Ergenekon yargılamasına 6 bin lira tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ’nün kumpaslarından Ergenekon davasının 10 yıl 10 ay sürmesi nedeniyle eski AYM üyesi Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt’ün “makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. Mahkeme, yaklaşık 11 yıllık süren yargılamaya karşılık Paksüt’e 6 bin 600 TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Eski AYM üyesi Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Ergenekon soruşturması kapsamında, 28 Ağustos 2008 tarihinde, “şüpheli” sıfatıyla Ankara’da ifade verdi. Başsavcılık, 8 Mart 2009’da, Paksüt hakkında “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan dava açtı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon davası kapsamında, 5 Ağustos 2013 tarihinde, Paksüt’ü örgüte yardım etme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Ergenekon davasında, 21 Nisan 2016’da, “bozma kararı” verdi. “Bozma kararı” sonrası İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon davasında Paksüt’ün beraatına hükmetti.

Cumhuriyet'ten Alican Uldağ'ın haberine göre Ferda Paksüt, bunun üzerine geçen temmuz ayında bireysel başvuruda bulundu. AYM, “Paksüt’ün makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. Mahkeme, başvurucuya 6 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Dönemin AYM Başkan Vekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt, Ankara Tenis Kulübü’nde, 13 Mayıs 2008’de, sivil bir bir polis tarafından önce izlenip, daha sonra yasa dışı şekilde dinlenmişti. Emniyet, polisin başka bir zanlıyı izlemek için orada olduklarını iddia etmişti. Ancak savcılık, üç polise dava açmış ve mahkeme bu kişileri cezalandırmıştı.