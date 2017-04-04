10 yıllık cinayet ihbar mektubuyla aydınlandı: Kız kardeşlerine aşık genci öldürüp, üstüne beton dökmüşler!

Adana'da 10 yıl önce ortadan kaybolan kadın kuaförü 23 yaşındaki Oğuzhan Ekinci'nin cesedi, Mersin'in Silifke İlçesi'nde toprağa gömülüp üzerine beton dökülmüş halde bulundu. Polis, Ekinci ile birlikte o dönem kaybolduğu ortaya çıkan kız arkadaşı üniversite öğrencisi Gülşen Yüksel'i ise arıyor. Gülşah'ın ailesi tarafından öldürüldüğü belirlenen Ekinci'nin katil şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği'nin faili meçhul olayları araştıran ekipleri, 10 yıl önce ortadan kaybolan Oğuzhan Ekinci'nin zaman aşımına uğramak üzere olan dosyasını yeniden açtı. Ekinci'nin ortadan kaybolmasından sonra Adana'yı terk eden annesi Fatma Ekinci'nin bir yıl sonra kayıp başvurusunda bulunduğu polisin dikkatini çekti. Antalya'ya giden özel ekip, Fatma Ekinci ile görüşerek yeniden ifadesini aldı. Oğlunun, kuaförlük yaparken o dönem 27 yaşında olan Çağ Üniversitesi öğrencisi Gülşah Yüksel ile ilişkisinin olduğunu, genç kızın ailesinin öldürmüş olabileceğini söyledi.

Gülşah Yüksel'e ulaşmak isteyen polis, bütün aramalarına rağmen genç kızı bulamadı. Üniversite öğrencisi Gülşah Yüksel ile Oğuzhan Ekinci'nin 10 yıldan beri resmi kurumlarda hiç bir işlem yapmadıkları anlaşıldı. İki gencin cinayete kurban gittiğini düşünen polis, soruşturmayı Diyarbakırlı Yüksel ailesinin üzerine yoğunlaştırdı. Cinayet Büro ekipleri, elde ettiği deliller sonucu kızın ağabeyleri Muhammet Ali Y. (46), Bülent Y. (41), ablası Emine Y. (46), arkadaşları ve akrabaları Mehmet E. (61), Haluk K. (38), Kemal D. (61), Nihat T. (64), Arif D. (51), Muhammet U. (39), Hüseyin Y. (39) ile Mustafa E. (39) gözaltına aldı. Cezaevinde olan kızın ağabeyi Cengiz Y.'nin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Gözaltına alınan zanlılar yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti.

Gülşah'ı ailesinden istemişler

İddiaya göre, Ekinci ile Yüksel birbirlerine aşık oldu, Ekinci, evlenmek için genç kızı ailesinden istedi. Cinayet suçundan cezaevinde yatan 'Gavur' lakaplı Cengiz Y., kız kardeşi Gülşah Yüksel'e baskı yapıp, "Onu öldürürüz" diyerek ilişkisini bitirmesini istedi. Bir süre görüşmeyi kesen Gülşah Yüksel ile Oğuzhan Ekinci, yeniden birlikte olmaya başladı. Kız kardeşinin ilişkiye devam ettiğini öğrenen Cengiz Y., konuşma bahanesi ile Oğuzhan Ekinci'yi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bir restorana çağırdı. Ekinci, 14 Temmuz 2006'da restorana geldi. Cengiz Y., kardeşi Muhammet Ali Y. ve arkadaşlarıyla Ekinci'yi kaçırdı. Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir eve götürülen Oğuzhan Ekinci'ye 4 gün işkence yapıldı ancak sevgilisinden ayrılmayacağını söyledi. Bunun üzerine Oğuzhan Ekinci boğularak öldürüldü.

Betonla gömdüler

Ekinci'nin cesedini kilime saran Cengiz, Muhammet Ali ve Bülent Y. kardeşler, otomobilin bagajına koyup, Mersin'in Silifke İlçesi'ne götürdü. Yolda, kum, çimento, kürek ve kazma alan zanlılar, Kızkalesi bölgesindeki yüksek bir tepeye Oğuzhan Ekinci'yi gömdü. Cesedin vahşi hayvanlar tarafından çıkartılmaması için de üzerine beton döken zanlılar, toprak ve kayalarla da görünmez hale getirdikten sonra Adana'ya döndü.

Gülşah da kayıp

Oğuzhan Yüksel'in kaçırılmasına tanık olan Gülşah Yüksel, bütün aramalarına rağmen sevdiği gence ulaşamadı. Sevgilisinin hayatından endişe eden Gülşah Yüksel'in ısrarları üzerine, Cengiz Y., "Biz onunla konuştuk sonra bıraktık gitti" cevabını verdi. Oğuzhan Ekinci'nin cinayete kurban gittiğini anlayan Gülşah Yüksel, "Siz onu öldürdünüz. Ben biliyorum, sizi şikayet edeceğim" dedi. Ancak, Gülşah Yüksel'den bir daha da haber alınamadı.

Tutuklandılar

Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Mersin'in Silifke İlçesi'ne giden ekipler, üzeri beton ile kapatılan toprakta yaptığı kazıda insan kemikleri buldu. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirilen kemiklerin yapılan DNA incelemesi sonucunda kayıp kuaför Oğuzhan Ekinci'ye ait olduğu ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E., Hüseyin Y., Kemal D., Haluk K., Muhammet U., Bülent Y. ile Muhammet Ali Y. tutuklanırken diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, 10 yıldan beri izine rastlanmayan ve ağabeyleri tarafından öldürüldüğü tahmin edilen ancak kayıp başvurusu yapılmayan Gülşah Yüksel'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.