10 yıldır kayıptı; cesedi, kullanılmayan bir pub'ın dondurucusundan çıktı!

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Londra’da 10 yıl önce, 70 yaşlarındayken kaybolan Roy Bigg, kullanılmayan bir pub’daki dondurucunu içinde ölü olarak bulundu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, emekli olduğu bilinen, 70 yaşlarındaki Roy Bigg, 2012 yılında ortadan kaybolmuştu. Bigg hakkında kayıp ilanı verilmişti.

Uzun bir süre yaşadığı düşünülen ancak bulunamayan Bigg’in durumu 10 yıl sonra belli oldu.

Londra polisi, Bigg’in cansız bedenini Londra’da kullanılmayan bir pub’ın içinde dondurucuda buldu.

Polis, cesedin uzun yıllardır dondurucuda olduğunu tahmin ediyor.

Bigg’in ölüm sebebi tespit edilemedi.