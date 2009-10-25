10 yıldır cep telefonu kullananalar dikkat!

İngiltere'nin Daily Telegraph gazetesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yıl sonunda kamuoyuna sunmayı planladığı 12 bin 800 kişi üzerinde yapılan araştırmayı ortaya çıkardı.



Daily Telegraph gazetesinin manşetine taşıdığı habere göre, WHO’ın 32.8 milyon dolara mal olan Interphone ismi verilen araştırması, 13 ülkede 12 bin 800 gönüllüyle 10 yıl süreyle yürütüldü. WHO, 10 yılın sonunda ülkelerin kendi içinde yaptıkları çalışmaları inceleyerek cep telefonu kullanımının sağlık üzerindeki etkisi üzerine bir rapor hazırladı. Buna göre 10 yıl gibi uzun bir süre boyunca cep telefonu kullanmak 3 ayrı türde beyin kanseri ve bir de tükürük bezi kanseri türüne yakalanma riskini önemli bir oranda artırabiliyor.



En yaygın görülen beyin tümörü olan “glioma” üzerine 8 ülkede yürütülen araştırmanın 6’sında uzun süreli cep telefonu kullanımının bu hastalığa neden olabileceği görüldü. Hatta çalışmalardan birinde, uzun süreli cep telefonu kullanımının “glioma” riskini yüzde 39 oranında artırabildiği belirlendi. 2 ülkedeki araştırmalar ise cep telefonlarının kulak ve beyin arasında bir sinirde ortaya çıkan bir çeşit tümörü tetikleyebileceğini gösterdi. Daha önce İsveçli bilim adamlarının çalışmalarında bu riskin 3.9 kat arttığını ortaya konmuştu. İsrailli uzmanlara göreyse aşırı cep telefonu kullanımı tükürük bezlerinde tümör riskini yüzde 50’ye kadar artırabiliyordu. Araştırmayı yürüten bilim adamları Interphone’un hükümetlere önemli bir sağlık uyarısı olacağını ve özellikle de çocukların cep telefonu kullanımına kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini ifade etti.



Telefon etmek yerine mesajlaşın



Cep telefonlarının hormonal dengesizliklere neden olduğunu gösteren 11, kansere neden olduğunu gösteren ise en az 23 araştırma bulunuyor. İşte İsviçre Federal Sağlık Bürosu’ndan cep telefonu kullanımı için tavsiyeler:



Henüz büyüme sürecinde oldukları için telefondan etkilenme riski yüksek olan çocukların acil durumlar dışında cep telefonu kullanmasına izin vermeyin.



Cep telefonunu kullanırken, telefonunun vücudunuzdan olabildiğince uzakta durmasına özen gösterin. Kulaklık kullanın.



Otobüs gibi kamuya açık alanlarda başkalarını etkilememek için cep telefonu kullanmamaya çalışın.



Telefonu vücudunuzun üzerinde taşımayın. Gece uyurken telefonu yastığın altında koymak tehlikeli olabilir, özellikle de hamileler için.



Üzerinizde taşımanız gerekiyorsa tuşlar size dönük olacak şekilde cebinize yerleştirin.



Olabildiğince kısa konuşun. Birkaç dakikadan uzun konuşmalar için kablolu telefonları tercih edin.



Konuşurken telefonu sık sık bir kulağınızdan öbürüne geçirin.



Sinyal düşükse ya da araba ya da hızlı hareket eden bir araçta telefonu kullanmamaya çalışın. Çünkü telefondan yayılan radyasyon daha yüksektir.



Telefon açmak yerine mesajlaşmayı tercih edin.



Cihazların yaydığı elektromanyetik güç SAR değeri en düşük olan telefon modelini seçin. Bu bilgiye internetten “SAR değerleri” araması yaparak ulaşabilirsiniz.

