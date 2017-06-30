Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2016 istatistiklerine göre son 10 yılda boşanma davaları yüzde 82 arttı. İstanbul’da geçen yıl açılan hukuk davalarının yüzde 62.3’ü boşanma davası oldu.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre; tüketici davalarında önceki yıldan devren gelen yüzde 414, yıl içinde açılan yüzde 762 ve bozularak gelen dava sayısında yüzde 162 oranında artış görüldü. Veraset ilamı yetkisi noterlere de verilmesine rağmen vatandaşlar notere gitmedi. 2016 yılında 2006 yılına dava sayısı düşüş gösteren tek mahkeme ise kadastro mahkemesi oldu. “Adli İstatistikler 2016” kitabına göre, Türkiye’deki hukuk davalarının bilançosu şöyle:

''10 yılda boşanmalar yüzde 82 arttı''

2006-2016 yılları itibarıyla aile mahkemelerine gelen ve çıkan davaların 2006 yılına göre değişim oranlarına bakıldığında, 2016 yılında gelen davaların 2006 yılına göre yüzde 82 artışla 386 bin 550, çıkan davalar ise yüzde 70’lik artışla 253 bin 320 oldu. Geçen yıla göre ise boşanma davalarında bir önceki yıla göre önemli bir değişim görülmedi.

2016 yılında görülen boşanma davalarından 198 bin 62’si karara bağlandı. Boşanma ile ilişkili olarak açılan davaların ise 47 bin 431’nde karar verildi.. Bu kararların yüzde 58.9’u davanın kabulü, yüzde 23.9’u da davanın reddini içerdi. Geçen yıl karara bağlanıp kabul edilen davaların oranları açısından en yüksek davanın kabulü kararı yüzde 97.1 ile en fazla veraset davalarında verildi. Kabul edilen dava sıralamasında yüzde 68.2 ile boşanma davaları ikinci sırada yer aldı.

2006-2016 yılları aralığındaki mahkeme türüne göre gelen davaların değişim oranları incelendiğinde, en büyük değişim oranı tüketici mahkemelerinde oldu. Tüketici mahkemelerinde bir önceki yıldan devren gelen yüzde 414, yıl içinde açılan yüzde 762 ve bozularak gelen dava sayısında yüzde 162 oranında artış gözlendi.